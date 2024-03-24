FISHKINET
Сообщество Уголок картографа 82 поста • 60 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 350
Главная > Сообщество Уголок картографа
29 карт, которые позволят взглянуть на мир иначе

29 карт, которые позволят взглянуть на мир иначе

Автор:
24 марта 2024 09:56
Сообщество : Уголок картографа
Метки: география   интересное   инфографика   картография   карты   необычная картография   познавательно   
2231
30

Карты существуют не только для того, чтобы подглядеть, какие реки впадают в Каспийское море или где находится Эритрея. Порой они позволяют нам взглянуть на мир под совершенно другим углом и узнать что-то неожиданное: например, в каких странах овец больше, чем людей, или какая нация считает себя самой культурной на свете. Таким картам и посвящен аккаунт "Я [очень] люблю карты" с более чем 36 тысячами подписчиков.

×
×

2. В рамках борьбы с опустыниванием Сахеля, Африканский союз возглавил инициативу по посадке Великой зеленой стены — полосы деревьев протяженностью 7775 километров, пересекающей всю северную Африку

Это Андорра, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Гватемала, Кот-д'Ивуар, Киргизия, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Маршалловы острова, Монако, Монголия, Парагвай, Сан-Томе и Принсипи, Швеция, Таджикистан, Узбекистан и Ватикан.

"Право земли" — принцип приобретения гражданства, согласно которому гражданство обусловлено местом рождения и не связано с гражданством родителей. Согласно "праву крови", гражданство ребенка зависит от гражданства родителей, независимо от того, на территории какого государства он родился и на территории какого государства проживают сами родители.

ТОП-5: Италия (сине-зеленый), Испания (оранжевый), Австралия (фиолетовый), Греция (желтый), Франция (голубой).

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Уголок картографа"
Метки: география   интересное   инфографика   картография   карты   необычная картография   познавательно   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
San_Fajanse Час назад
Комментарий к фото
почему не Кузнецов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
cascha68 Полчаса назад
А чё, в Казахстан, Туркмению и Киргизию бриты уже вторглись? А в Таджикистан и Узбекистан ещё нет! Фуфлокарта какая то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Slv01 48 минут назад
2018-й год?! А чего это Крым у бандерлогов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ron 59 минут назад
Smith - это Кузнецов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1266 постов (1192 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97575



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура
Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура
Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений
Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Конан-литератор: отец и заложник Шерлока Холмса — Артур Конан Дойль⁠⁠
Конан-литератор: отец и заложник Шерлока Холмса — Артур Конан Дойль⁠⁠
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#теракт#люди#история#дети#Прикол#фильм#СССР#Автовсячина
#Юмор#интересное#автомобили#факты#машина#кино#подборка#кот#США#Жизнь
#животные#интересно#забавно#автомир#Крокус сити холл#террористы#Россия#crocus city hall#шоу бизнес#собака
20 карт, которые помогут понять современное состояние США 20 карт, которые помогут понять современное состояние США 29 необычных карт, которые позволят взглянуть на мир иначе 29 необычных карт, которые позволят взглянуть на мир иначе 30 необычных карт, способных перевернуть представление о мире 30 необычных карт, способных перевернуть представление о мире 35 необычных карт, которые рассказывают что-то новое о нашем мире 35 необычных карт, которые рассказывают что-то новое о нашем мире Необычные карты, которые заставляют взглянуть на мир иначе Необычные карты, которые заставляют взглянуть на мир иначе

На что жалуетесь?

Вернуться