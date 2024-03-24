Карты существуют не только для того, чтобы подглядеть, какие реки впадают в Каспийское море или где находится Эритрея. Порой они позволяют нам взглянуть на мир под совершенно другим углом и узнать что-то неожиданное: например, в каких странах овец больше, чем людей, или какая нация считает себя самой культурной на свете. Таким картам и посвящен аккаунт "Я [очень] люблю карты" с более чем 36 тысячами подписчиков.