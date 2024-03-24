Карты существуют не только для того, чтобы подглядеть, какие реки впадают в Каспийское море или где находится Эритрея. Порой они позволяют нам взглянуть на мир под совершенно другим углом и узнать что-то неожиданное: например, в каких странах овец больше, чем людей, или какая нация считает себя самой культурной на свете. Таким картам и посвящен аккаунт "Я [очень] люблю карты" с более чем 36 тысячами подписчиков.
2. В рамках борьбы с опустыниванием Сахеля, Африканский союз возглавил инициативу по посадке Великой зеленой стены — полосы деревьев протяженностью 7775 километров, пересекающей всю северную Африку
7. В мире осталось всего 22 страны, в которые никогда не вторгалась Великобритания (отмечены серым цветом)
Это Андорра, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Центральноафриканская Республика, Чад, Конго, Гватемала, Кот-д'Ивуар, Киргизия, Лихтенштейн, Люксембург, Мали, Маршалловы острова, Монако, Монголия, Парагвай, Сан-Томе и Принсипи, Швеция, Таджикистан, Узбекистан и Ватикан.
11. Неравенство доходов в сравнении с США, коэффициент Джини. Зеленым — показатель ниже, чем в США, красным — выше
14. Принцип приобретения гражданства в мире. Голубым — "право земли", красным — "право крови"
"Право земли" — принцип приобретения гражданства, согласно которому гражданство обусловлено местом рождения и не связано с гражданством родителей. Согласно "праву крови", гражданство ребенка зависит от гражданства родителей, независимо от того, на территории какого государства он родился и на территории какого государства проживают сами родители.
15. Между Либерией и Китаем существует прямая линия протяженностью более 13 500 км, которая ни разу не пересекает океан или крупный водоем
ТОП-5: Италия (сине-зеленый), Испания (оранжевый), Австралия (фиолетовый), Греция (желтый), Франция (голубой).
24. Карта, основанная на 280 000 записях в судовых журналах, показывает, где плавали корабли с 1740 по 1855 год
28. Как жители разных стран ответили на вопрос: "Отношения с какими государствами вы цените больше всего?"
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 35 необычных карт, которые рассказывают что-то новое о нашем мире
- 20 карт, которые помогут понять современное состояние США
- 30 необычных карт и фото для любителей географии
- 30 необычных карт, способных перевернуть представление о мире
- Необычные карты, которые заставляют взглянуть на мир иначе