В Брянской области задержали машину, на которой могли передвигаться террористы



Автомобиль с номерами 69-го региона буквально неделю назад продал уроженец Таджикистана своим родственникам из Москвы.



"Это была моя машина. Я когда сам видел эти фотки с места событий, был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены — не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу. Он звонил мне вечером, спросил, могу ли я сегодня снять с учёта машину."

Участок трассы М3, на котором удалось остановить машину террористов, в данный момент перекрыт.