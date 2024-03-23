В Брянской области задержали машину, на которой могли передвигаться террористы

По предварительной информации, автомобиль Renault Symbol был остановлен недалеко от границы с Украиной.
В салоне находились граждане Таджикистана.
— Насридинов Махмадрасул 37 лет.
— Исмонов Ривожидин 51 год.
— Сафолзода Шохинджонн 21 год.
— Назаров Рустам 29 лет.
удалось задержать - 19 летнего уроженца Душанбе Мухаммадсобира Файзова. Он ранен, сейчас находится в больнице.
Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе".
По предварительной информации, с двумя задержанными прямо сейчас проводят следственные мероприятия, по предварительным данным, установлена их причастность к нападению.
Автомобиль с номерами 69-го региона буквально неделю назад продал уроженец Таджикистана своим родственникам из Москвы.
"Это была моя машина. Я когда сам видел эти фотки с места событий, был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены — не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу. Он звонил мне вечером, спросил, могу ли я сегодня снять с учёта машину."
Участок трассы М3, на котором удалось остановить машину террористов, в данный момент перекрыт.
Машина проехала около 400 км, до границы с Украиной оставалось менее 100 км.
Водитель не остановился по требованию сотрудников правоохраны и попытался скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба. Авто перевернулось на 376 километре Киевского шоссе в районе деревни Хацунь Карачинского района.
В салоне «Рено» найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.
Ну а МИД страны опровергает информацию о причастности их граждан к произошедшему теракту.
- Информация обновляется и перепроверяется.
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