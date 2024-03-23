FISHKINET
Сообщество Криминал 2782 поста • 384 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Брянской области задержали машину, на которой могли передвигаться террористы

В Брянской области задержали машину, на которой могли передвигаться террористы

Автор:
23 марта 2024 10:41
Сообщество : Криминал
Метки: Renault Symbol   Брянская область   задержание   криминал   ориентировка   террористы   
822
8

По предварительной информации, автомобиль Renault Symbol был остановлен недалеко от границы с Украиной.

В салоне находились граждане Таджикистана.
— Насридинов Махмадрасул 37 лет.
— Исмонов Ривожидин 51 год.
— Сафолзода Шохинджонн 21 год.
— Назаров Рустам 29 лет.

удалось задержать - 19 летнего уроженца Душанбе Мухаммадсобира Файзова. Он ранен, сейчас находится в больнице.

Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе".

×
×

В Брянской области введен план "Перехват".

По предварительной информации, с двумя задержанными прямо сейчас проводят следственные мероприятия, по предварительным данным, установлена их причастность к нападению.


Автомобиль с номерами 69-го региона буквально неделю назад продал уроженец Таджикистана своим родственникам из Москвы.


"Это была моя машина. Я когда сам видел эти фотки с места событий, был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены — не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу. Он звонил мне вечером, спросил, могу ли я сегодня снять с учёта машину."

Участок трассы М3, на котором удалось остановить машину террористов, в данный момент перекрыт.


Машина проехала около 400 км, до границы с Украиной оставалось менее 100 км.

Водитель не остановился по требованию сотрудников правоохраны и попытался скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба. Авто перевернулось на 376 километре Киевского шоссе в районе деревни Хацунь Карачинского района.

В салоне «Рено» найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.


Ну а МИД страны опровергает информацию о причастности их граждан к произошедшему теракту.


  • Информация обновляется и перепроверяется.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Renault Symbol   Брянская область   задержание   криминал   ориентировка   террористы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Kucher 16 минут назад
МИДу Таджикистана сейчас лучше бы заткнуться и не высовываться. А лучше собрать всех своих чучмеков, то есть "ценных специалистов" и свалить с солнечный Душанбе. А заодно и азеры пусть в Баку валят, они ничем не лучше таджиков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1044 поста (1035 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

102028



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Свежая пища для ума: 30 случайных фактов обо всём на свете
Фильм “Хищник” : скрытые детали и закулисные факты, которые многие зрители упустили из виду
Фильм “Хищник” : скрытые детали и закулисные факты, которые многие зрители упустили из...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Часы для советских полярников. Неубиваемые!
Часы для советских полярников. Неубиваемые!
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересно#аварии#интересное#Россия#история#Разное#Москва
#животные#машина#факты#Автовсячина#забавно#фильм#кот#съемка#подборка#Еда
#автомобили#Юмор#ДТП#в мире#авто аварии#кино#шоу бизнес#люди#собака#Индия
Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео) Создана реалистичная копия Macintosh 1986 года (5 фото + видео) В Казани задержали парня, торговавшего мармеладными наркомишками В Казани задержали парня, торговавшего мармеладными наркомишками В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" В Подмосковье поймали педофила, платившего детям деньги "за молчание" В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей "Никакой связи с сериалом нет!": в МВД прокомментировали убийство 15-летнего юноши бандой несовершеннолетних "Никакой связи с сериалом нет!": в МВД прокомментировали убийство 15-летнего юноши бандой... В Подмосковье задержали экс-футболиста, пытками выбивавшего чужой долг В Подмосковье задержали экс-футболиста, пытками выбивавшего чужой долг

На что жалуетесь?

Вернуться