20 странных кадров, которые сняты в общественных местах

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Несмотря на то, что на публике большинство людей демонстрирует свое лучшее и наиболее цивилизованное поведение, у некоторых есть скрытая сумасшедшая сторона. К счастью, мало кто решается показывать этот аспект на публике. В этом посте вы увидите фотографии странных и необычных ситуаций, которые увидели пользователи в общественных местах.
1. Смелые люди
Эта огромная скала в Махабалипураме, Индия, удерживает равновесие, несмотря на то, что расположена на склоне небольшого холма. 250-тонный камень, известный в округе как масляный шар Кришны, сохраняет это равновесие вот уже 1200 лет, и по мнению учёных никакого риска нет, но это неточно.
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9. Массовка фильма "300 спартанцев: Расцвет империи" решили пойти поесть в местную кофейню
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