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20 странных кадров, которые сняты в общественных местах

20 странных кадров, которые сняты в общественных местах

Автор:
14 апреля 2024 22:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   Общественные   Странные   места   ситуации   снимки   
1394
18

Несмотря на то, что на публике большинство людей демонстрирует свое лучшее и наиболее цивилизованное поведение, у некоторых есть скрытая сумасшедшая сторона. К счастью, мало кто решается показывать этот аспект на публике. В этом посте вы увидите фотографии странных и необычных ситуаций, которые увидели пользователи в общественных местах.

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Метки: Необычные   Общественные   Странные   места   ситуации   снимки   
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3  комментария
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1k
Тамара Витальевна Полчаса назад
Вот интересно- а мужикам на каблуках удобно? Мы то к каблукам привыкаем постепенно. И походочку формируем на танцах. А тут - раз и на 20 см шпилька. Это же хуже испанского сапога
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7k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Комментарий к фото
А сейчас бы резко тормознуть...
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1834 поста (1776 в горячем)

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