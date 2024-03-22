Силовики освободили заложницу на Камчатке - женщину насильно удерживал и угрожал её убить неадекватный экс-военный

В Петропавловске-Камчатском полиция штурмом взяла квартиру, в которой удерживали женщину.
Сегодня, 22 марта, в полицию города поступил звонок о том, что в доме по ул. Кроноцкая, 12, г. мужчина силой удерживает сожительницу. Он угрожает расправиться с заложницей, ходит за ней с ножом и не выпускает из квартиры. Соседи услышали крики и вызвали полицию.
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Переговоры с силовиками ни к чему не привели - мужчина просто не стал общаться с правоохранителями. Открыть дверь экс-военный, вернувшийся из зоны СВО 5 марта, отказался, поэтому было принято решение брать квартиру штурмом.
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Вызволять потерпевшую было решено через балкон.
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За штурмом силовиков наблюдали со стороны - дом был оцеплен до завершения операции.
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Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местное УМВД, вызволение заложницы прошло успешно. Злоумышленника задержали и увезли на допрос.
По информации Телеграм-канала Baza, захватчик — 32-летний мужчина, ранее судимый по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.
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Это еще отдельной статистики нет, сколько из таких сидельцев после возвращения из зоны СВО вернутся в тюрьмы, но, думаю, цифры там солидные.