Силовики освободили заложницу на Камчатке - женщину насильно удерживал и угрожал её убить неадекватный экс-военный

Сегодня, 22 марта, в полицию города поступил звонок о том, что в доме по ул. Кроноцкая, 12, г. мужчина силой удерживает сожительницу. Он угрожает расправиться с заложницей, ходит за ней с ножом и не выпускает из квартиры. Соседи услышали крики и вызвали полицию.



