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Россиянка умерла на отдыхе в Египте после медпомощи в клинике при отеле

Россиянка умерла на отдыхе в Египте после медпомощи в клинике при отеле

Автор:
20 марта 2024 22:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Шарм эль Шейх   египет   клиника   отель   россиянка   скорая помощь   смерть   
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36-летней Анастасии во время пребывания в 5-звёздочном отеле Шарм-эш-Шейха, где она отдыхала вместе с мамой и шестилетней дочкой, стало плохо. Накануне вылета домой у неё до 40 градусов подскочила температура. Скорую сотрудники отеля вызывать отказались, направив постояльцев в медкабинет пр отеле.

Как сообщает SHOT, трагедия произошла с 36-летней Анастасией из башкирского города Салават. В начале марта Анастасия на девять дней полетела отдыхать в Шарм-эш-Шейх вместе с мамой и шестилетней дочкой. Остановились они в пятизвёздочном отеле Pyramisa. Отпуск прошёл хорошо, весь ужас начался накануне вылета в Россию.

В последний день отдыха семья искупалась в море, пообедала в отеле (вся семья ела одну и ту же пищу), после чего у Анастасии резко подскочила температура до 40 градусов. Мать девушки тут же попросила персонал отеля вызвать скорую помощь, но, по её словам, сотрудники отказались это делать. Вместо скорой, которая отвезла бы больную в государственную больницу, им посоветовали обратиться в клинику на территории отеля. Девушка к тому моменту уже не могла ходить без посторонней помощи, ей помогли добраться до медкабинета.

Мать умершей рассказала, что медик сделал Насте неизвестный укол и дал жаропонижающую таблетку. По возвращении в отель температура измученной девушки рухнула до 33 градусов, на теле проявились тёмные пятна и стали отниматься ноги. Скорую сотрудники отеля снова вызывать отказались, но вызвали снова того же врача из медкабинета при отеле.

Он заявил, что тёмные пятна вызваны загаром, а остальное и так пройдёт.

Добиться госпитализации дочери в государственную больницу женщина смогла только к ночи. Анастасию, которая уже была без сознания, сразу доставили в реанимацию. К утру она умерла. Причиной — египетские медики назвали остановку сердца.

Сейчас тело Анастасии, через Москву и Уфу, доставляют в Салават. Российским судмедэкспертам предстоит выяснить причину смерти девушки.

Настя работала мастером по маникюру в родном городе, у неё остались шестилетняя дочь, пожилые родители и муж.

Источник:

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Метки: Шарм эль Шейх   египет   клиника   отель   россиянка   скорая помощь   смерть   
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7  комментариев
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95k
Херанука Паибалу 47 минут назад
Вот нехер ездить в эти страны
Мы там - НИКТО
Потребовать ничего не можем
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7k
Трям Минуту назад
Очередной вброс от говноеда!
Баба сдохла в жопе мира... ууууу заговор!
У меня занкомый пошел посрать и умер прям на очке.
Что теперь? Не срать?
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11k
Billi_Bons 8 минут назад
Что-то кто-то не договаривает,
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39k
russger 20 минут назад
Если закрашивают лица, нахрена вообще выставляют эти фото?
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
“ Как сообщает SHOT”

Дальше можно не читать.
Верить этой инфопомойке - себя не уважать
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3k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
Всегда опасался что в путешествии что-нибудь произойдет а ты даже не дома и вокруг чужая страна. У себя спокойней. Как то собрались на море (в Судак) автобусным туром . Утром в день отъезда закидываю рюкзак на плечо и меня бросает на колени болью в левой стороне нижней трети живота , аж пот прошиб. Супруга запаниковала -давай останемся , мало ли что . Но раз уплочено должно быть съедено
забрал из аптечки две пачки дротаверина (но-шпа) бутылку воды и поехали . Полис страхования действует на всей территории страны так что в любом городе по пути следования пойду в больницу или вызову скорую и все я на лечении в руках специалистов. Не пришлось, через сутки под Волгоградом , "выстрелил" камнем в писуар и продолжил путь на море. Но так лучше не делать потому что можно умереть от болевого шока , а у меня просто болевой порог высокий .
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1396 постов (1323 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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96350



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