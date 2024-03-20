Россиянка умерла на отдыхе в Египте после медпомощи в клинике при отеле

Мать умершей рассказала, что медик сделал Насте неизвестный укол и дал жаропонижающую таблетку. По возвращении в отель температура измученной девушки рухнула до 33 градусов, на теле проявились тёмные пятна и стали отниматься ноги. Скорую сотрудники отеля снова вызывать отказались, но вызвали снова того же врача из медкабинета при отеле.

Он заявил, что тёмные пятна вызваны загаром, а остальное и так пройдёт.