Россиянка умерла на отдыхе в Египте после медпомощи в клинике при отеле

36-летней Анастасии во время пребывания в 5-звёздочном отеле Шарм-эш-Шейха, где она отдыхала вместе с мамой и шестилетней дочкой, стало плохо. Накануне вылета домой у неё до 40 градусов подскочила температура. Скорую сотрудники отеля вызывать отказались, направив постояльцев в медкабинет пр отеле.
Как сообщает SHOT, трагедия произошла с 36-летней Анастасией из башкирского города Салават. В начале марта Анастасия на девять дней полетела отдыхать в Шарм-эш-Шейх вместе с мамой и шестилетней дочкой. Остановились они в пятизвёздочном отеле Pyramisa. Отпуск прошёл хорошо, весь ужас начался накануне вылета в Россию.
В последний день отдыха семья искупалась в море, пообедала в отеле (вся семья ела одну и ту же пищу), после чего у Анастасии резко подскочила температура до 40 градусов. Мать девушки тут же попросила персонал отеля вызвать скорую помощь, но, по её словам, сотрудники отказались это делать. Вместо скорой, которая отвезла бы больную в государственную больницу, им посоветовали обратиться в клинику на территории отеля. Девушка к тому моменту уже не могла ходить без посторонней помощи, ей помогли добраться до медкабинета.
Мать умершей рассказала, что медик сделал Насте неизвестный укол и дал жаропонижающую таблетку. По возвращении в отель температура измученной девушки рухнула до 33 градусов, на теле проявились тёмные пятна и стали отниматься ноги. Скорую сотрудники отеля снова вызывать отказались, но вызвали снова того же врача из медкабинета при отеле.
Он заявил, что тёмные пятна вызваны загаром, а остальное и так пройдёт.
Добиться госпитализации дочери в государственную больницу женщина смогла только к ночи. Анастасию, которая уже была без сознания, сразу доставили в реанимацию. К утру она умерла. Причиной — египетские медики назвали остановку сердца.
Сейчас тело Анастасии, через Москву и Уфу, доставляют в Салават. Российским судмедэкспертам предстоит выяснить причину смерти девушки.
Настя работала мастером по маникюру в родном городе, у неё остались шестилетняя дочь, пожилые родители и муж.
Источник:
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Мы там - НИКТО
Потребовать ничего не можем
Существует страховка и ей надо пользоваться.
У меня, когда мелкий в бассейне в Турции ногу порезал, приехали, отвезли и заштопали.
Поменьше надо верить говнопомойкам, типа SHOT
Баба сдохла в жопе мира... ууууу заговор!
У меня занкомый пошел посрать и умер прям на очке.
Что теперь? Не срать?
Дальше можно не читать.
Верить этой инфопомойке - себя не уважать