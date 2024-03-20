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Сланцы на ногтях и другие безумные идеи маникюра

Сланцы на ногтях и другие безумные идеи маникюра

Автор:
20 марта 2024 14:05
Сообщество : Юмор
Метки: девушки жгут   забавно   маникюр   ногти   смешные ногти   фото   
1100
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Помните аккаунт с безумным ногтями? Оказывается, так много мастеров, которые продолжают воплощать безумные идеи клиентов в жизнь. Перед вами работы мастера по ногтям из Ванкувера.

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Метки: девушки жгут   забавно   маникюр   ногти   смешные ногти   фото   
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7  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Это ещё что! На днях "мужчину" увидел с рисунком на ногтях. Какие-то точки и полосы черного цвета. Уточнять не стал. Я вообще не сторонник нетрадиционных отношений. Но удивился немного.
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9k
Роман 4 минуты назад
Размер ногтей это как идентификатор развития мозгов у девушки. На заре первого опыта серьезных отношений с девушками я как то жил с одной, она могла сутками обсуждать ногти с подружками. Ногти и дом 2, мама мия ... не выдержал в один вечер, собрал вещи и свалил.
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9k
vasilykopkov 19 минут назад
Номер 5
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5k
Наталья 2 часа назад
Ну, что-то восхищения не вызывают эти "шедевры". Дамы кушать не готовят что ли? У меня ногти - максимум 2 мм, и то я пока кушать готовлю промываю их несколько раз. А с такими крюками и конструкциями как готовить?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1539 постов (1495 в горячем)

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