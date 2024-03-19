Когда тебя застукали

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Хомяк занимался в уголке очень важным для него делом - грыз стенку, когда до него тихонько дотронулся хозяин. Реакция испуганного хомяка бесподобна. Правда, увидев, что ничего страшного не происходит, он тут же успокоился.
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