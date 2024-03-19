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Когда тебя застукали

Когда тебя застукали

Автор:
19 марта 2024 21:06
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   застукали   неожиданно   реакция хомяка   хомяк   
417
2

Хомяк занимался в уголке очень важным для него делом - грыз стенку, когда до него тихонько дотронулся хозяин. Реакция испуганного хомяка бесподобна. Правда, увидев, что ничего страшного не происходит, он тут же успокоился.

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Метки: Видео   застукали   неожиданно   реакция хомяка   хомяк   
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3  комментария
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Этот хомяк-крепыш, он попал в те 20%, которые не получают инфаркт при таких обстоятельствах))
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11k
Garpia121 Полчаса назад
На это можно смотреть вечно. Жаль звука нет.
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7k
Трям 3 часа назад
Пост века!

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