Металлическая сцена чуть не придавила детей во время Масленицы

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Масленичные гуляния в Кронштадте чуть не закончились трагедией. Каркас сцены не выдержал сильных порывов ветра и едва не придавил детей.
Парень рассказывал о празднике, когда за его спиной внезапно начала падать сцена.
К счастью, никто не пострадал. Дети, стоявшие рядом со сценой, успели отбежать.
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