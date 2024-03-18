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Металлическая сцена чуть не придавила детей во время Масленицы

Металлическая сцена чуть не придавила детей во время Масленицы

Автор:
18 марта 2024 09:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   инцидент   люди   масленица   падение   сцена   
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Масленичные гуляния в Кронштадте чуть не закончились трагедией. Каркас сцены не выдержал сильных порывов ветра и едва не придавил детей.

Парень рассказывал о празднике, когда за его спиной внезапно начала падать сцена.

К счастью, никто не пострадал. Дети, стоявшие рядом со сценой, успели отбежать.

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Метки: Видео   инцидент   люди   масленица   падение   сцена   
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2  комментария
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АнтонПолднев 48 минут назад
Мда. К организаторам есть вопросы. Сцена никак не закреплена, это очевидно. Понадеялись на собственную массу. А то, что это офигенный парус, никто не подумал почему-то...
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