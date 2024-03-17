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В Подмосковье недовольный покупатель плеснул раскалённым кофе в лицо менеджеру закусочной

В Подмосковье недовольный покупатель плеснул раскалённым кофе в лицо менеджеру закусочной

Автор:
17 марта 2024 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Подмосковье   кофе   менеджер   ногинск   фастфуд   
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Девушка получила ожог I степени.

Двое мужчин подъехали на машине с заляпанными номерами к окну приёма заказов, и пассажир попросил сварганить ему кофе. Только налить его в стакан побольше и добавить сливок. Через пару минут он получил свой напиток и стал возмущаться.

Ему показалось, что кафе налили меньше, чем он просил  - это он и предъявил менеджеру заведения. Та попыталась урезонить гражданина и сказала, что ему выдали стандартный объём и скандалить не нужно. Но мужик психанул ещё сильней и выплеснул горячий кофе ей в лицо.

После этого быстро уехал. Сейчас неадекватного кофемана ищут полицейские, вскоре он на камеру будет просить прощения в участке. У пострадавшей девушки ожог лица первой степени, но госпитализация не потребовалась. Ей оказали первую помощь в больнице и отправили лечиться домой.

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Метки: Видео   Подмосковье   кофе   менеджер   ногинск   фастфуд   
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9  комментариев
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39k
АнтонПолднев 46 минут назад
Не судить. Вылить кастрюлю кипятка на башку и выпустить на волю.
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23k
BiZ 14 минут назад
дольоеб. раскалить - означает снять закалку повышением температуры до начала текучести. в этом плане раскаленной является жидкая вода любой температуры.
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19k
Михаил Гривин 20 минут назад
Аффтар, "раскалённым" может быть металл. Ну или жопа твоего учителя по русскому языку, когда он твои опусы прочитает.
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410
DrEris 21 минуту назад
Этого урода надо в чан с кипятком кинуть
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1k
АртемШишков 41 минуту назад
Весна, обострения у идиотов, будьте осторожны!
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36k
Опаньки 46 минут назад
Сколько же неадекватов развелось ((
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August

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