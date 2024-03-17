В Подмосковье недовольный покупатель плеснул раскалённым кофе в лицо менеджеру закусочной

Девушка получила ожог I степени.
Двое мужчин подъехали на машине с заляпанными номерами к окну приёма заказов, и пассажир попросил сварганить ему кофе. Только налить его в стакан побольше и добавить сливок. Через пару минут он получил свой напиток и стал возмущаться.
Ему показалось, что кафе налили меньше, чем он просил - это он и предъявил менеджеру заведения. Та попыталась урезонить гражданина и сказала, что ему выдали стандартный объём и скандалить не нужно. Но мужик психанул ещё сильней и выплеснул горячий кофе ей в лицо.
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После этого быстро уехал. Сейчас неадекватного кофемана ищут полицейские, вскоре он на камеру будет просить прощения в участке. У пострадавшей девушки ожог лица первой степени, но госпитализация не потребовалась. Ей оказали первую помощь в больнице и отправили лечиться домой.
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В противном случае клиент имеет право предъявить претензию заведению.
Для эксперимента заметьте температуру кофе из вашей кофемашины.
А поступок данного индивидуума достоин наказания.