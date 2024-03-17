В Подмосковье недовольный покупатель плеснул раскалённым кофе в лицо менеджеру закусочной

Двое мужчин подъехали на машине с заляпанными номерами к окну приёма заказов, и пассажир попросил сварганить ему кофе. Только налить его в стакан побольше и добавить сливок. Через пару минут он получил свой напиток и стал возмущаться.

Ему показалось, что кафе налили меньше, чем он просил - это он и предъявил менеджеру заведения. Та попыталась урезонить гражданина и сказала, что ему выдали стандартный объём и скандалить не нужно. Но мужик психанул ещё сильней и выплеснул горячий кофе ей в лицо.