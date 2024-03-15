В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына

Виновнику ДТП дали 1,5 года ограничения свободы, и тогда отец погибшего подростка устроил самосуд.
В мае прошлого года в селе Терекли-Мектеб произошло ДТП: 22-летний водитель на «Мазде» сбил 15-летнего парнишку на мопеде. К сожалению, от полученных травм мальчик скончался.
Водилу задержали и отдали под суд. Во время разбирательства, он нанял адвоката, ходят слухи, что также пытался примириться с родственниками погибшего парня. Те наотрез отказались. А сегодня ему огласили приговор: 1,5 года ограничения свободы.
Отец погибшего мальчика дождался, когда виновник ДТП и его адвокат выйдут из здания суда и открыл по ним огонь. Обоих доставили в больницу, но спасти не смогли. Убившего их мужика задержали и увезли на допрос. Наверное, следствие не будет долгим или запутанным - причина расправы всем очевидна.
В Дагестане на эту тему начались бурные дискуссии. Одни мужика стараются понять и оправдать, другие считают, что такая месть недопустима. Тем более, что он застрелил и адвоката.
Как бы то ни было, за двойное убийство мужик надолго отправится в колонию - таков закон. Получается, что ДТП унесло жизни нескольких человек: мальчика, водителя, адвоката. И отец погибшего парня окончательно поломал себе судьбу.
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Судя по сроку, ДТП было просто трагической случайностью, к тому же виновник ДТП пытался замириться с роднёй.
Но, обезьяна мыслит позвоночником.. её нужна кровавая месть, несмотря на обстоятельства.. заодно ещё и адвоката завалил.. пошёл бы тогда и продавщицу кофе в фойе шлёпнул.. и себя заодно.
Мы пытаемся относится к этим народам как равным, даём блага цивилизации, делимся технологиями.. проблема в том. что они по уровню культурно-социального развития застряли в дремучем родо-племенном строе.
Может сделать как американцы? Ну создать этим чурбанам свои анклавы-резервации, пускай там живут.. Кто выучит язык. освоит правила современного общения и нахождения в обществе - добро пожаловать в открытый мир. А кто хочет на ножах разбираться за ДТП, красть невест, совокупляться с овцами, кушать кишки барана с пола, спать в соломе.. так может, лучше их там запереть и пускай в своих аулах, в своем соку и варятся.. Всё же, разрыв развития слишком велик.
По остальному - 1,5 года за виновность в ДТП со смертельным исходом, да ещё ограничения свободы, а не лишения. Это плевок просто в лицо и родителям и обществу.