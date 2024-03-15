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В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына

В Дагестане мужчина расстрелял водителя, насмерть сбившего его 15-летнего сына

Автор:
15 марта 2024 18:56
Сообщество : Криминал
Метки: ДТП   Дагестан   авария   водитель   мальчик   подросток   самосуд   
2175
8

Виновнику ДТП дали 1,5 года ограничения свободы, и тогда отец погибшего подростка устроил самосуд.

В мае прошлого года в селе Терекли-Мектеб произошло ДТП: 22-летний водитель на «Мазде» сбил 15-летнего парнишку на мопеде. К сожалению, от полученных травм мальчик скончался.

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Водилу задержали и отдали под суд. Во время разбирательства, он нанял адвоката, ходят слухи, что также пытался примириться с родственниками погибшего парня. Те наотрез отказались. А сегодня ему огласили приговор: 1,5 года ограничения свободы.

Отец погибшего мальчика дождался, когда виновник ДТП и его адвокат выйдут из здания суда и открыл по ним огонь. Обоих доставили в больницу, но спасти не смогли. Убившего их мужика задержали и увезли на допрос. Наверное, следствие не будет долгим или запутанным - причина расправы всем очевидна.

В Дагестане на эту тему начались бурные дискуссии. Одни мужика стараются понять и оправдать, другие считают, что такая месть недопустима. Тем более, что он застрелил и адвоката.

Как бы то ни было, за двойное убийство мужик надолго отправится в колонию - таков закон. Получается, что ДТП унесло жизни нескольких человек: мальчика, водителя, адвоката. И отец погибшего парня окончательно поломал себе судьбу.

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Метки: ДТП   Дагестан   авария   водитель   мальчик   подросток   самосуд   
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29  комментариев
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18k
Kucher Час назад
Понятно, что самосуд недопустим. Но душой я на стороне отца, поступившего не по закону, но по справедливости.
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16k
ron 3 минуты назад
адвоката стоило застрелить при любом раскладе дела ))
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18k
Вася 3 минуты назад
Усатый с поля чудес тоже человека насмерть сбил, ничо, дальше хохмит для быдла
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51k
Элек Мек 5 минут назад
Пример,когда суд ни х.. не заметил.
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42k
Example 6.2.6 10 минут назад
Чурка, что с них взять?
Судя по сроку, ДТП было просто трагической случайностью, к тому же виновник ДТП пытался замириться с роднёй.
Но, обезьяна мыслит позвоночником.. её нужна кровавая месть, несмотря на обстоятельства.. заодно ещё и адвоката завалил.. пошёл бы тогда и продавщицу кофе в фойе шлёпнул.. и себя заодно.
Мы пытаемся относится к этим народам как равным, даём блага цивилизации, делимся технологиями.. проблема в том. что они по уровню культурно-социального развития застряли в дремучем родо-племенном строе.
Может сделать как американцы? Ну создать этим чурбанам свои анклавы-резервации, пускай там живут.. Кто выучит язык. освоит правила современного общения и нахождения в обществе - добро пожаловать в открытый мир. А кто хочет на ножах разбираться за ДТП, красть невест, совокупляться с овцами, кушать кишки барана с пола, спать в соломе.. так может, лучше их там запереть и пускай в своих аулах, в своем соку и варятся.. Всё же, разрыв развития слишком велик.
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12k
Vampire 24 минуты назад
Либо не виновен (мало ли как мопедист на дорогу выскочил), либо стрелять надо было не только адвоката, но и судей.
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3
Татьяна Полчаса назад
У нас сосед при Советской власти пацана сбил насмерть,виноват был ребенок,но сосед со страха уехал с места ДТП.Сейчас не помню нашли его или сам сдался,но дали кажется лет 7.
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3k
владимир Полчаса назад
Абсолютно правильно поступил.
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11
Роман Полчаса назад
Виновата именно страна и государство. В нормальной стране априори не возможно получить 1.5 года ограничения свободы. Законы и суд не сработали и в итоге самосуд.
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63k
Андрей Полчаса назад
Без видео ДТП ничего тут не могу сказать. Всякое бывает.
По остальному - 1,5 года за виновность в ДТП со смертельным исходом, да ещё ограничения свободы, а не лишения. Это плевок просто в лицо и родителям и обществу.
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7k
piton13 Полчаса назад
Как вариант фильма "Ворошиловский стрелок"...
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14k
кот базилий 37 минут назад
В тех краях это нормально, там закон не работает, а только связи. И стрелял небось из калаша.
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403
Murych 37 минут назад
Человека убил - 1,5 года - это шутка такая? Отец - молодец!
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5k
Артур 42 минуты назад
А почему с таким сожалением о смерти адвоката? Когда адвокат защищает подсудимого от необоснованных обвинений, или нарушениях закона - он защитник. А когда адвокат помогает уйти от наказания - он соучастник
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856
Сосед ватажный 48 минут назад
Некоторые спрашивают - оно того стоило, если потом отец сам сел? Что за глупый вопрос - если без сына жизнь потеряла смысл - конечно стоило
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1k
vadimbar 55 минут назад
А водитель Мазды в принципе был виновен в ДТП ?
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89k
Taras Kozalupko 55 минут назад
Я на стороне отца ребенка.
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2k
Дмитрий 57 минут назад
Главное, что не пострадал самый гуманный в мире судья. И те, кто принял самые гуманные в мире законы, позволяющие за рулём безнаказанно убивать людей.
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6k
Григорий 57 минут назад
система правосудия виновата, как так 1.5 года ограничения?
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3k
Любушка Час назад
Пусть бы я отсидела, но я также бы поступила.
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11k
Олегbl4 Час назад
Хотелось бы подробности ДТП узнать...
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