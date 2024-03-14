"Официальное лицо Масленницы?": в соцсетях обсуждают "Королеву Дальнего Востока - 2024"

В Хабаровске прошёл очередной конкурс красоты, победительница которого удивила россиян.
В бывшей столице ДФО прошел конкурс красоты, главный приз которого получила риелтор из Хабаровска Елена Наговицина.
Победительница получит приз в 100 тысяч рублей отправится на национальный конкурс "Миссис Россия".
Главную красавицу Дальнего Востока выбирали из 30 конкурсанток, и решение жюри удивило интернет-пользователей, которые сравнили главную миссис с остальными участницами.
На странице конкурса и в пабликах соцсетей множатся негативные комментарии, в которых люди, как минимум, высказывают свои сомнения, а как максимум — довольно обидно отзываются о победительнице. А еще очень хотят узнать, кем работает муж "миссис" и сколько он отвалил за победу своей благоверной.
Победительница конкурса является учредителем благотворительного фонда "Благодарю" и экспертом в сфере недвижимости уже более 25 лет.
Наговицына на хейт внимания не обращает и готовится к новым победам. Всероссийский конкурс красоты "Миссис Россия" пройдёт в Москве с 31 мая по 6 июня.
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А вообще, не зря говорят, что мужчинам баб не понять. Ну вот как можно понять страхолюдину, которая считает себя красавицей, которой все говорят, что шансов у неё нет, а она берёт, проплачивает всем свою победу и говорит, ну вот я же говорила что я красавица. А что самое смешное, этот приз ведь в 100 тысяч не просто так, такой маленький. Т.е. организаторы, понимая, что жюри нужно будет голосовать за это убожество, очень сильно сомневались в том, что все согласятся за неё голосовать. Поэтому, на всякий случай, сделали приз мизерным, чтоб если что не ушел к другой.
2. Лицом или символом? Лицом, по мне, так сомнительно, а вот за символ, я бы проголосовал.
- а масло то вам зачем?
- морду смазать, что бы не треснула