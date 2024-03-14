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"Официальное лицо Масленницы?": в соцсетях обсуждают "Королеву Дальнего Востока - 2024"

"Официальное лицо Масленницы?": в соцсетях обсуждают "Королеву Дальнего Востока - 2024"

Автор:
14 марта 2024 09:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Видео   Королева Дальнего Востока-2024   Хабаровск   конкурс красоты   реакция соцсетей   свят свят   
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В Хабаровске прошёл очередной конкурс красоты, победительница которого удивила россиян.

В бывшей столице ДФО прошел конкурс красоты, главный приз которого получила риелтор из Хабаровска Елена Наговицина.


Победительница получит приз в 100 тысяч рублей отправится на национальный конкурс "Миссис Россия".


Главную красавицу Дальнего Востока выбирали из 30 конкурсанток, и решение жюри удивило интернет-пользователей, которые сравнили главную миссис с остальными участницами.



На странице конкурса и в пабликах соцсетей множатся негативные комментарии, в которых люди, как минимум, высказывают свои сомнения, а как максимум — довольно обидно отзываются о победительнице. А еще очень хотят узнать, кем работает муж "миссис" и сколько он отвалил за победу своей благоверной.




Победительница конкурса является учредителем благотворительного фонда "Благодарю" и экспертом в сфере недвижимости уже более 25 лет.

Наговицына на хейт внимания не обращает и готовится к новым победам. Всероссийский конкурс красоты "Миссис Россия" пройдёт в Москве с 31 мая по 6 июня.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Королева Дальнего Востока-2024   Хабаровск   конкурс красоты   реакция соцсетей   свят свят   
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58  комментариев
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Поглядел фото конкурсанток... Каждая из них красивее победительницы! Разве что был какой-то закулисный конкурс, в котором "Масленица" победила с большим отрывом от остальных.
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32k
Kladbische 47 секунд назад
Приз 100 тыс. рублей. Это мощно!
А вообще, не зря говорят, что мужчинам баб не понять. Ну вот как можно понять страхолюдину, которая считает себя красавицей, которой все говорят, что шансов у неё нет, а она берёт, проплачивает всем свою победу и говорит, ну вот я же говорила что я красавица. А что самое смешное, этот приз ведь в 100 тысяч не просто так, такой маленький. Т.е. организаторы, понимая, что жюри нужно будет голосовать за это убожество, очень сильно сомневались в том, что все согласятся за неё голосовать. Поэтому, на всякий случай, сделали приз мизерным, чтоб если что не ушел к другой.
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1k
K_II_T 6 минут назад
Ничего себе красотку в пенсионном фонде урвали
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47k
Игорь 9 минут назад
1. Если это мисс Дальнего Востока, то и нужно учитывать мнение жителей только этого региона. Тут о вкусах не спорят.

2. Лицом или символом? Лицом, по мне, так сомнительно, а вот за символ, я бы проголосовал.
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340
И Ш 10 минут назад
гы!
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14k
hunter 13 минут назад
это называется лицо?...
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938
emporio_ss 14 минут назад
аж аппетит пропал от этой рожи
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−3
Textaylor 19 минут назад
Перезревшая мукла со связями.
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3k
Autumn2015 20 минут назад
Так всё-таки кто стал в результате Королевой Масленицы - Ева Польна или Любовь Успенская ? Чёт я их постоянно путаю....
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8k
Vladimir 22 минуты назад
Как говорил один адвокат: "В городском суде я протолкну любое решение, в районном тоже, но это будет очень дорого. За верховный суд даже не возьмусь".
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3k
ho;'k 23 минуты назад
- 40 блинов и пачку масла
- а масло то вам зачем?
- морду смазать, что бы не треснула
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10k
АСИСЯЙ Полчаса назад
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762
Алексей Бляйбтрой Полчаса назад
а могла бы эта выиграть
а могла бы эта выиграть
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20k
Саш 36 минут назад
Огласите, пжлста, прайс за 1 место?
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34k
Ego sum qui sum 38 минут назад
может выбирали ту, у которой лицо больше похоже на блин?
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Kra 45 минут назад
Ну,там не только на красоту, по ходу смотрели...надо было еще квартиру с отягощением купить/продать. А в этом она лучшая!
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4k
просто Дмитрий 45 минут назад
Мдяяяя. Видимо С ГОДАМИ АППЕТИТЫ МЕНЯЮТСЯ
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5k
Макс 45 минут назад
Не, ну подождите! Мы ведь "Масленицу" выбираем. Может, победитель тот, у кого лицо максимально на блин похоже, или кто больше за раз блинов хапнет (таким бы .... медку).
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1k
Александр 45 минут назад
Ну может там много всяких критериев было, ну не могут же такие конкурсы быть куплены)))
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6k
Wadim 47 минут назад
Так всё верно, её же сожгут) Красивых жечь, что-ли?
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1k
RRR69 48 минут назад
Её же должны сжечь в конеце...или нет?
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