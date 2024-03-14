"Официальное лицо Масленницы?": в соцсетях обсуждают "Королеву Дальнего Востока - 2024"

На странице конкурса и в пабликах соцсетей множатся негативные комментарии, в которых люди, как минимум, высказывают свои сомнения, а как максимум — довольно обидно отзываются о победительнице. А еще очень хотят узнать, кем работает муж "миссис" и сколько он отвалил за победу своей благоверной.





