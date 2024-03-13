"Сволочь какая!": в Геленджике две женщины подрались в очереди в сафари-парк

По случаю праздника женщин в зоопарк пускали бесплатно, но в порядке очереди. Две мадам устроили шоу перед входом, и кому-то из посетителей это зрелище запомнилось сильнее похода в сам парк.
За несколько дней до праздника сафари-парк в Геленджике объявил об акции: все женщины могли пройти в зоопарк без оплаты. Правда, подарочный билет всё равно нужно было взять в кассе. Казалось бы, какие мелочи, но для пары представительниц прекрасного пола этот нюанс здорово испортил настроение.
Как сообщают местные СМИ, к одной из женщин обратился школьник и попросил ее пропустить его к своей матери, которая стояла выше на ступеньках. Мадам, видимо, была не в духе, а может, подумала, что хитрый мальчик хочет пройти вперед без очереди, потому что вместо адекватного ответа выплеснула содержимое стакана с кофе прямо в лицо ребёнка, после чего пихнула его. Мальчишка заплакал, и его мать тут же полезла в драку.
Осторожно! Сцены драки!
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Разнимать дерущихся дам пришлось другим посетителям, которые так же стояли в очереди. Борьба за женские права порой выглядит уродливо. А может, все дело в халяве?
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