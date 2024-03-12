В Киото туристов начнут штрафовать за вмешательство в частную жизнь гейш

Однако часто туристы ищут в историческом районе малолюдные места – и в поисках таковых уходят на прилегающие к Ханамикодзи улочки, ведущие к домам и частным территориям. Это и становится причиной все новых запретов.

Несколько лет назад туристам в квартале Гион уже запретили фотографировать гейш – после массовых жалоб последних на то, что их фотографируют без разрешения и даже дергают за кимоно. Запрет был введен как раз в квартале Гион, причем действует он не на самой улице Ханамикодзи, а на частных территориях. За нарушение правила туристам грозит штраф до 10 тысяч иен (около 6 тысяч рублей).