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В Киото туристов начнут штрафовать за вмешательство в частную жизнь гейш

В Киото туристов начнут штрафовать за вмешательство в частную жизнь гейш

Автор:
12 марта 2024 23:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Гион   Япония   гейши   границы   квартал   частная жизнь   штрафы   
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Гейши японского квартала Гион уже порядком устали от того, что туристы не уважают их личные границы – и границы их частных владений. Поэтому власти вводят все новые штрафы в надежде смягчить последствия "чрезмерного" туризма. Будете в Японии - не пугайте гейш!

Одна из самых популярных достопримечательностей не только Киото, но и всей Японии – квартал Гион. Это сохранивший дух «традиционной Японии» исторический район, где до сих пор живут и работают гейши. Кстати, именно там снимались многие сцены из культового фильма «Мемуары гейши». Квартал застроен старинными деревянными домиками, вход во многие заведения и магазинчики здесь скрыты за занавесками-норэн, а внутри расстелены татами, - пишет Russian Traveler.

Туристы толпятся на узких улочках Гиона круглый год с раннего утра до позднего вечера и тем самым немало досаждают местным жителям, поэтому властям приходится бороться с последствиями чрезмерного туризма. В основном путешественники стекаются на улицу Ханамикодзи – она чрезвычайно популярна за свой колоритный пейзаж. К радости фотографов, здесь часто прогуливаются гейши и их ученицы – майко – в традиционных нарядах, стуча по мостовой деревянными сандалиями.

Однако часто туристы ищут в историческом районе малолюдные места – и в поисках таковых уходят на прилегающие к Ханамикодзи улочки, ведущие к домам и частным территориям. Это и становится причиной все новых запретов.

Несколько лет назад туристам в квартале Гион уже запретили фотографировать гейш – после массовых жалоб последних на то, что их фотографируют без разрешения и даже дергают за кимоно. Запрет был введен как раз в квартале Гион, причем действует он не на самой улице Ханамикодзи, а на частных территориях. За нарушение правила туристам грозит штраф до 10 тысяч иен (около 6 тысяч рублей).

Но несмотря на запрет фотографировать частную жизнь на частных же территориях, проблема наплыва туристов, которые бесцеремонно заходят на закрытые для посещения улочки, сохраняется. Вот почему местные власти решили усилить контроль. С апреля 2024 года на дорогах Гиона появятся указатели на нескольких языках – они будут предупреждать о штрафе в 10 тысяч иен за "незаконное вторжение".

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Метки: Гион   Япония   гейши   границы   квартал   частная жизнь   штрафы   
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5  комментариев
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20k
Bill Час назад
Гейши должны радоваться рекламе, которую получают от наплыва туристов.
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21k
Luc72 42 минуты назад
Эт прям как певец, ну, или Петросян, который жалуется на слишком большой интерес зрителей
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39k
АнтонПолднев 44 минуты назад
С быдлом, положим, надо бороться. Даже в Японии. А туристы бывают такие, что и гейши взвоют. Так что правильно.
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1k
likiloki 45 минут назад
И отдельно разрешат все это делать американским военным что у них базируются, на счету которых множество безнаказанных преступлений на территории японии
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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