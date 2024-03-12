В Киото туристов начнут штрафовать за вмешательство в частную жизнь гейш

Гейши японского квартала Гион уже порядком устали от того, что туристы не уважают их личные границы – и границы их частных владений. Поэтому власти вводят все новые штрафы в надежде смягчить последствия "чрезмерного" туризма. Будете в Японии - не пугайте гейш!
Одна из самых популярных достопримечательностей не только Киото, но и всей Японии – квартал Гион. Это сохранивший дух «традиционной Японии» исторический район, где до сих пор живут и работают гейши. Кстати, именно там снимались многие сцены из культового фильма «Мемуары гейши». Квартал застроен старинными деревянными домиками, вход во многие заведения и магазинчики здесь скрыты за занавесками-норэн, а внутри расстелены татами, - пишет Russian Traveler.
Туристы толпятся на узких улочках Гиона круглый год с раннего утра до позднего вечера и тем самым немало досаждают местным жителям, поэтому властям приходится бороться с последствиями чрезмерного туризма. В основном путешественники стекаются на улицу Ханамикодзи – она чрезвычайно популярна за свой колоритный пейзаж. К радости фотографов, здесь часто прогуливаются гейши и их ученицы – майко – в традиционных нарядах, стуча по мостовой деревянными сандалиями.
Однако часто туристы ищут в историческом районе малолюдные места – и в поисках таковых уходят на прилегающие к Ханамикодзи улочки, ведущие к домам и частным территориям. Это и становится причиной все новых запретов.
Несколько лет назад туристам в квартале Гион уже запретили фотографировать гейш – после массовых жалоб последних на то, что их фотографируют без разрешения и даже дергают за кимоно. Запрет был введен как раз в квартале Гион, причем действует он не на самой улице Ханамикодзи, а на частных территориях. За нарушение правила туристам грозит штраф до 10 тысяч иен (около 6 тысяч рублей).
Но несмотря на запрет фотографировать частную жизнь на частных же территориях, проблема наплыва туристов, которые бесцеремонно заходят на закрытые для посещения улочки, сохраняется. Вот почему местные власти решили усилить контроль. С апреля 2024 года на дорогах Гиона появятся указатели на нескольких языках – они будут предупреждать о штрафе в 10 тысяч иен за "незаконное вторжение".
Источник:
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