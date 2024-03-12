В Подмосковье неадекватный автолюбитель напал на глухонемую таксистку

Агрессивного водителя задержали.
В подмосковном Дмитрове водитель внедорожника Tank напал на глухонемую таксистку, которая якобы не пропустила и подрезала его на перекрёстке. Инцидент произошёл 8 марта в районе кинотеатра "Планета" на Советской улице.
Источник:
Таксистка по имени Виктория приехала за клиентом и остановилась на обочине, внезапно к её автомобилю подбежал разъярённый мужчина, разбил стекло кулаком и начал бить ничего не понимающую женщину по лицу.
Отмечается, что нападавший был настолько зол, что сначала не понял, что избивает женщину, которая даже не может позвать на помощь. Когда же очевидец ему объяснил, что тот натворил, агрессор сел в своё авто и уехал. Однако через некоторое время всё же вернулся и попытался решить вопрос без полиции. И даже извинился.
"После нанесения ударов он увидел, что за рулем сидит девушка. Мужчина убежал в машину и резко уехал с места. Спустя несколько минут виновник вернулся и захотел уладить вопрос без полиции. Благодаря неравнодушным очевидцам удалось собрать видеозаписи случившегося, а также вызвать сотрудников полиции. Нападавшего задержали", — рассказал муж пострадавшей.
Источник:
Таксистка получила ушибы головы и порезы от разлетевшегося стекла. В областной прокуратуре сообщили, что на 43-летнего мужчину возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия".
Источник:
Источник:
- Челябинец ремнем выпорол компанию девушек за громкую музыку и танцы под окнами дома
- В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк
- В Петербурге трое мужчин избили многодетного отца из-за парковки и поплатились
- В Подмосковье подростки насмотрелись «Слово пацана», избили девочку ногами и кинули в неё дымовую шашку
- "Что ты хочешь сделать?": в Петербурге парень напал на сотрудника по контролю за парковками
И ещё вопрос: С каких пор у нас выдают права глухим!? Может женщина только немая?
Ну, хоть не слепой...
Хулиганство с применением насилия...
Наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Вангую штраф, возмещение мат.ущерба и больше ни.х.уя.
Таксистке бесплатный совет:
Поясняю:
Направо - только в правый крайний ряд и далее перестроение с пропуском тех кто едет в левой полосе.
Налево - можно в любую доступную полосу.
Т.е. после перекрёстка ТАНК был по правилам на своём месте - она нет.
Но при этом при столкновении в пределах перекрёстка - виноват поворачивающий налево в 90% случаев, как создавший помеху.
Ну а то что далее делал обморок - получил статью на ровном месте вполне заслужено.