В Подмосковье неадекватный автолюбитель напал на глухонемую таксистку

Таксистка по имени Виктория приехала за клиентом и остановилась на обочине, внезапно к её автомобилю подбежал разъярённый мужчина, разбил стекло кулаком и начал бить ничего не понимающую женщину по лицу.





Отмечается, что нападавший был настолько зол, что сначала не понял, что избивает женщину, которая даже не может позвать на помощь. Когда же очевидец ему объяснил, что тот натворил, агрессор сел в своё авто и уехал. Однако через некоторое время всё же вернулся и попытался решить вопрос без полиции. И даже извинился.



