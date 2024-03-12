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В Подмосковье неадекватный автолюбитель напал на глухонемую таксистку

В Подмосковье неадекватный автолюбитель напал на глухонемую таксистку

Автор:
12 марта 2024 15:40
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Подмосковье   инвалид   конфликт   нападение   полиция   таксистка   
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Агрессивного водителя задержали.

В подмосковном Дмитрове водитель внедорожника Tank напал на глухонемую таксистку, которая якобы не пропустила и подрезала его на перекрёстке. Инцидент произошёл 8 марта в районе кинотеатра "Планета" на Советской улице.

Таксистка по имени Виктория приехала за клиентом и остановилась на обочине, внезапно к её автомобилю подбежал разъярённый мужчина, разбил стекло кулаком и начал бить ничего не понимающую женщину по лицу.


Отмечается, что нападавший был настолько зол, что сначала не понял, что избивает женщину, которая даже не может позвать на помощь. Когда же очевидец ему объяснил, что тот натворил, агрессор сел в своё авто и уехал. Однако через некоторое время всё же вернулся и попытался решить вопрос без полиции. И даже извинился.


"После нанесения ударов он увидел, что за рулем сидит девушка. Мужчина убежал в машину и резко уехал с места. Спустя несколько минут виновник вернулся и захотел уладить вопрос без полиции. Благодаря неравнодушным очевидцам удалось собрать видеозаписи случившегося, а также вызвать сотрудников полиции. Нападавшего задержали", — рассказал муж пострадавшей.

Таксистка получила ушибы головы и порезы от разлетевшегося стекла. В областной прокуратуре сообщили, что на 43-летнего мужчину возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное с применением насилия".

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Метки: Видео   Подмосковье   инвалид   конфликт   нападение   полиция   таксистка   
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13  комментариев
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1k
АртемШишков Час назад
Обезьяна тупая!!!
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989
Андрей Граф 10 минут назад
когда они уже все передохнут эти чурки сраные? просто достали, мочить пора их
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6k
Babangdida 21 минуту назад
Три года в "Сером волке" помогут абреку эволюционировать хотя бы до питекантропа.
И ещё вопрос: С каких пор у нас выдают права глухим!? Может женщина только немая?
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6k
Харон ( Χάρων) 23 минуты назад
ГЛУХОЙ водитель?????????

Ну, хоть не слепой...
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4k
Chev Chelios Полчаса назад
Просто его муж не поздравил с 8 марта вот и взбесился
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8k
Alex Полчаса назад
Замочить черножопую обезьяну!!!
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14k
кот базилий 36 минут назад
Судить мерзавца и без примерений за бабки. В следующий раз он голову проломит "в гневе"
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39k
АнтонПолднев Час назад
Ст. 213. ч. 1 п.А
Хулиганство с применением насилия...
Наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Вангую штраф, возмещение мат.ущерба и больше ни.х.уя.
Таксистке бесплатный совет:
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45k
SinigamiRuuk Час назад
Кстати в случае ДТП у них была бы обоюдка(за пределами перекрёстка), но больше в сторону таксистки вины.
Поясняю:
Направо - только в правый крайний ряд и далее перестроение с пропуском тех кто едет в левой полосе.
Налево - можно в любую доступную полосу.
Т.е. после перекрёстка ТАНК был по правилам на своём месте - она нет.

Но при этом при столкновении в пределах перекрёстка - виноват поворачивающий налево в 90% случаев, как создавший помеху.

Ну а то что далее делал обморок - получил статью на ровном месте вполне заслужено.
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