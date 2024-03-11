В Санкт-Петербурге велосипедист погиб, ударившись о дверь легковушки

Что бывает, если оказаться не в то время и не в том месте. В Питере по печальному стечению обстоятельств погиб велосипедист. Внезапно открывшейся дверью припаркованного авто его отбросило под колёса иномарки, позже он скончался в больнице. Судьба.
Трагедия произошла днём 10 марта на Крестовском проспекте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, велосипедист ехал по правому ряду вдоль припаркованных на обочине машин. Когда 38-летний водитель стал открывать переднюю дверь «Мерседеса», велосипедиста отбросило на проезжую часть прямо под колёса проезжающего мимо другого автомобиля.
Момент ДТП попал на запись камеры уличного видеонаблюдения.
Судя по кадрам, велосипедист ехал в защитном шлеме и спортивном костюме. Объезжая припаркованный автомобиль, он слегка сбросил скорость и несколько раз оглянулся назад на объезжающую его с левой стороны иномарку, которая тоже замедлила ход. По злому стечению обстоятельств, как раз в этот момент и открылась передняя дверь припаркованной у обочины машины.
Как прокомментировали в ведомстве:
На велосипедиста совершил наезд автомобиль „Вольво“ под управлением 53-летнего водителя, ехавший в попутном направлении. Велосипедист в тяжелом состоянии был госпитализирован в медучреждение.
Врачи сутки боролись за жизнь пострадавшего мужчины. У него были диагностированы перелом костей таза, плечевой кости и бедренной кости, открытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга тяжёлой степени. 11 марта мужчина скончался в больнице.
Я проезжал мимо и видел момент наезда. Несчастному парню переломали все кости. Там быстро скорая подъехала, отвезли его в шоковую реанимацию, вроде бы был без сознания.
, — описывает момент трагедии один из очевидцев Павел.
Источник:
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Велосипедист:
1.не уступил дорогу при повороте направо со второстепенной
2.при перестроении не подал сигнал рукой
3 при перестроении не уступил дорогу попутному транспорту,
4 вообще перестраиваться права не имел, поскольку обязан двигаться исключительно по краю п/ч, возможность объезда препятствия для него отсутствует.
Это всё для тупого велопидарья незнакомо. Оно ездит как хочет, где хочет и куда хочет. Ему все должны.
А ещё для этого тупого велопидарья построена велодорожка справа, куда оно и должно было съе.баться, а не портить людям жизнь своим существованием. А вот теперь испортил. Туда ему и дорога
https://yandex.ru/maps/-/CDFWUDOFhttps://yandex.ru/maps/-/CDFWUDOF
Водила мерина спровоцировал всю эту кашу.