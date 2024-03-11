В Санкт-Петербурге велосипедист погиб, ударившись о дверь легковушки

Трагедия произошла днём 10 марта на Крестовском проспекте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, велосипедист ехал по правому ряду вдоль припаркованных на обочине машин. Когда 38-летний водитель стал открывать переднюю дверь «Мерседеса», велосипедиста отбросило на проезжую часть прямо под колёса проезжающего мимо другого автомобиля.

Момент ДТП попал на запись камеры уличного видеонаблюдения.

Судя по кадрам, велосипедист ехал в защитном шлеме и спортивном костюме. Объезжая припаркованный автомобиль, он слегка сбросил скорость и несколько раз оглянулся назад на объезжающую его с левой стороны иномарку, которая тоже замедлила ход. По злому стечению обстоятельств, как раз в этот момент и открылась передняя дверь припаркованной у обочины машины.