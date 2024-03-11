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В Санкт-Петербурге велосипедист погиб, ударившись о дверь легковушки

В Санкт-Петербурге велосипедист погиб, ударившись о дверь легковушки

Автор:
11 марта 2024 22:42
Сообщество : Аварии
Метки: Велосипедист   ДТП   Санкт-Петербург   дверь   легковушка   смерть   стечение обстоятельств   удар   
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Что бывает, если оказаться не в то время и не в том месте. В Питере по печальному стечению обстоятельств погиб велосипедист. Внезапно открывшейся дверью припаркованного авто его отбросило под колёса иномарки, позже он скончался в больнице. Судьба.

Трагедия произошла днём 10 марта на Крестовском проспекте. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу, велосипедист ехал по правому ряду вдоль припаркованных на обочине машин. Когда 38-летний водитель стал открывать переднюю дверь «Мерседеса», велосипедиста отбросило на проезжую часть прямо под колёса проезжающего мимо другого автомобиля.

Момент ДТП попал на запись камеры уличного видеонаблюдения.

Судя по кадрам, велосипедист ехал в защитном шлеме и спортивном костюме. Объезжая припаркованный автомобиль, он слегка сбросил скорость и несколько раз оглянулся назад на объезжающую его с левой стороны иномарку, которая тоже замедлила ход. По злому стечению обстоятельств, как раз в этот момент и открылась передняя дверь припаркованной у обочины машины.

Как прокомментировали в ведомстве:

На велосипедиста совершил наезд автомобиль „Вольво“ под управлением 53-летнего водителя, ехавший в попутном направлении. Велосипедист в тяжелом состоянии был госпитализирован в медучреждение.

Врачи сутки боролись за жизнь пострадавшего мужчины. У него были диагностированы перелом костей таза, плечевой кости и бедренной кости, открытая черепно-мозговая травма и ушиб мозга тяжёлой степени. 11 марта мужчина скончался в больнице.

Я проезжал мимо и видел момент наезда. Несчастному парню переломали все кости. Там быстро скорая подъехала, отвезли его в шоковую реанимацию, вроде бы был без сознания.

, — описывает момент трагедии один из очевидцев Павел.

Источник:

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Метки: Велосипедист   ДТП   Санкт-Петербург   дверь   легковушка   смерть   стечение обстоятельств   удар   
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8  комментариев
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5k
Александр Час назад
Главное сделать заголовок, что велосипедист сам ударился..., а не олень открыл двери.
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6k
Wadim 21 минуту назад
Уже второй раз за сегодня сбивают? Ну, можно повторить

Велосипедист:
1.не уступил дорогу при повороте направо со второстепенной
2.при перестроении не подал сигнал рукой
3 при перестроении не уступил дорогу попутному транспорту,
4 вообще перестраиваться права не имел, поскольку обязан двигаться исключительно по краю п/ч, возможность объезда препятствия для него отсутствует.

Это всё для тупого велопидарья незнакомо. Оно ездит как хочет, где хочет и куда хочет. Ему все должны.

А ещё для этого тупого велопидарья построена велодорожка справа, куда оно и должно было съе.баться, а не портить людям жизнь своим существованием. А вот теперь испортил. Туда ему и дорога

https://yandex.ru/maps/-/CDFWUDOFhttps://yandex.ru/maps/-/CDFWUDOF
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169
Алексей Давыдов Полчаса назад
скоро сезон двухколесных............блин
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417
ApolloOne Полчаса назад
Прикол в том, что там есть велодорожка.
Водила мерина спровоцировал всю эту кашу.
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7k
Neo Полчаса назад
На GLC конченный ублюдок! Каким же нужно быть пиd0рас0м, чтобы вслепую открыть дверь?
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11k
BarOb 47 минут назад
тут даже без велосипедиста опасно было дверь открывать
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20k
Сергей Шишкин Час назад
Слепой мудак открывший дверь!
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7k
CHNM Час назад
Чтобы я сунулся на велике на такую улицу, надо чтоб в это время дня там никто не ехал, и объезжал бы я припаркованные машины за два метра. Либо по тихой грусти катил бы по тропинке (где приоритет у пешеходов).
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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