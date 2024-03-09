В Финляндии призвали вывезти все машины с российскими номерами из страны

Финны вдохновились примером «храбрых литовцев» и тоже решили спасать свой моральный дух, изгоняя из страны машины с российскими номерами.
Вдохновение на них снизошло еще в сентябре прошлого года, через неделю после аналогичного решения Литвы. Грозно нахмурившись, финские пограничники тогда заявили, дескать, вот вам полгода на экстренный вывоз всех машин с российскими номерами, а то мы ух и ого-го!
Полгода спустя...
Таможня продолжает грозно хмурить брови и сурово поджимать губы. 16 марта наступит час Х, когда в стране не должно остаться машин, зарегистрированных в России, а все машины с такими номерами будут разворачивать еще на границе, которая и без того закрыта до 14 апреля. Ну, это мелочи.
Вообщем, план надежный, как швейцарские часы! Но есть одно но: если власти Литвы все же придумали, что будут делать с нарушителями, то у финнов на этом моменте фантазия иссякла.
«Таможня пока не может сказать наверняка, что произойдет с зарегистрированными в России транспортными средствами после 16 марта. Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты – сложный вопрос», — руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшит.
Короче, финны будут проводить основательную проверку, выясняя, сколько времени автомобиль пробыл на территории страны, почему он еще не вывезен и пройдены ли все формальности. Более подробный план действий еще в разработке.
Ракшит отметил, что власти Финляндии не знают, сколько в стране автомобилей с российскими номерами, но, по его предположению, речь может идти о тысячах машин. И то, с ними делать, совершенно непонятно.
Источник:
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