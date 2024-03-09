FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11294 поста • 1467 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Финляндии призвали вывезти все машины с российскими номерами из страны

В Финляндии призвали вывезти все машины с российскими номерами из страны

Автор:
09 марта 2024 05:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Финляндия   автомобили   запрет   пограничники   российские номера   таможня   
661
3

Финны вдохновились примером «храбрых литовцев» и тоже решили спасать свой моральный дух, изгоняя из страны машины с российскими номерами.

Вдохновение на них снизошло еще в сентябре прошлого года, через неделю после аналогичного решения Литвы. Грозно нахмурившись, финские пограничники тогда заявили, дескать, вот вам полгода на экстренный вывоз всех машин с российскими номерами, а то мы ух и ого-го!


Полгода спустя...


Таможня продолжает грозно хмурить брови и сурово поджимать губы. 16 марта наступит час Х, когда в стране не должно остаться машин, зарегистрированных в России, а все машины с такими номерами будут разворачивать еще на границе, которая и без того закрыта до 14 апреля. Ну, это мелочи.


Вообщем, план надежный, как швейцарские часы! Но есть одно но: если власти Литвы все же придумали, что будут делать с нарушителями, то у финнов на этом моменте фантазия иссякла.


«Таможня пока не может сказать наверняка, что произойдет с зарегистрированными в России транспортными средствами после 16 марта. Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты – сложный вопрос», — руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшит.


Короче, финны будут проводить основательную проверку, выясняя, сколько времени автомобиль пробыл на территории страны, почему он еще не вывезен и пройдены ли все формальности. Более подробный план действий еще в разработке.


Ракшит отметил, что власти Финляндии не знают, сколько в стране автомобилей с российскими номерами, но, по его предположению, речь может идти о тысячах машин. И то, с ними делать, совершенно непонятно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Финляндия   автомобили   запрет   пограничники   российские номера   таможня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Летучий Мыш 20 минут назад
Оспаде, да введите хоть какую то ответку симметричную. Сразу желание пропадает строить из себя чего то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100952



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Что за штука?»: 25 загадок и ответов
«Что за штука?»: 25 загадок и ответов
Пост о собачьей привязанности
Пост о собачьей привязанности
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Как оживить старенький Шевроле Blazer
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#автомобили#забавно#США#аварии#авто аварии#Россия#красота
#Прикол#интересно#в мире#автомир#кот#Разное#ДТП#Реакция#интересное#дети
#факты#Юмор#история#машина#Китай#8 марта#позитив#милота#полиция#женщины
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Просто чума: Финляндия отгородится от России забором Просто чума: Финляндия отгородится от России забором В порту Санкт-Петербурга вновь изъяли крупную партию кокаина В порту Санкт-Петербурга вновь изъяли крупную партию кокаина "Россия насильно выталкивает беженцев на нашу территорию": в Финляндии нашли виновного в проблемах мигрантов на границе "Россия насильно выталкивает беженцев на нашу территорию": в Финляндии нашли виновного в... В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в Госдуме предложили аналогичный запрет В Финляндии запретили въезд автомобилей с российскими номерами, в Госдуме предложили аналогичный... Автомобиль эпохи: легендарные и нестареющие DeLorean DMC-12 Автомобиль эпохи: легендарные и нестареющие DeLorean DMC-12

На что жалуетесь?

Вернуться