В Финляндии призвали вывезти все машины с российскими номерами из страны

«Таможня пока не может сказать наверняка, что произойдет с зарегистрированными в России транспортными средствами после 16 марта. Прошлой осенью Финляндия запретила въезд в страну на автомобилях, зарегистрированных в России. Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты – сложный вопрос», — руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшит.

Короче, финны будут проводить основательную проверку, выясняя, сколько времени автомобиль пробыл на территории страны, почему он еще не вывезен и пройдены ли все формальности. Более подробный план действий еще в разработке.

Ракшит отметил, что власти Финляндии не знают, сколько в стране автомобилей с российскими номерами, но, по его предположению, речь может идти о тысячах машин. И то, с ними делать, совершенно непонятно.