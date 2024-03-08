Житель Воронежской области обвинил хирурга в "пьяной операции"

Житель Эртильского района Воронежской области обвинил хирурга местной больницы в пьянстве на рабочем месте. По его словам, хирург ампутировал его тестю два пальца, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в четверг, 7 марта.





Сообщается, что пациент пришёл в больницу с травмой руки, на которую уронил люк. Родственник рассказал, что его тестя приняли только через час, пока ему не стало совсем плохо.



