Житель Воронежской области обвинил хирурга в "пьяной операции"

В местном Минздраве опровергают эту информацию.
Житель Эртильского района Воронежской области обвинил хирурга местной больницы в пьянстве на рабочем месте. По его словам, хирург ампутировал его тестю два пальца, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл в четверг, 7 марта.
Сообщается, что пациент пришёл в больницу с травмой руки, на которую уронил люк. Родственник рассказал, что его тестя приняли только через час, пока ему не стало совсем плохо.
«Он позвонил, говорит, что у него палец отваливается, пришёл в больницу, истекает кровью, фаланга в перчатке, как оторвана, он её не вытаскивает. Приняли его через час, уже когда он сознание терял.
Мы сразу туда. Я захожу – стоит доктор, пошатывается, в глазах туман: "Ща отрежем пару фаланг". Это всё было в перевязочной, даже не в оперблоке. А он стоит – ни перчаток, ни маски, ни халата», — рассказал родственник пациента Игорь Хаустов.
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После того, как Хаустов заподозрил хирурга в алкогольном опьянении, он решил заснять на телефон доказательства. По его словам, заметив камеру, хирург начал на него бросаться с оскорблениями.
"Он драться на меня кидался, но это на съёмку не попало – не успел камеру включить, оскорблял он и жену, и меня.
Я вызываю полицию, он тоже вызывает ГБР. Я пишу заявление, что он оскорблял жену и меня, телефон пытался выбить. Потом освидетельствование у него должно быть, его должны были отвезти в другой район, потому что эта – заинтересованная ЦРБ. В итоге его никто никуда не возил", — рассказал мужчина.
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Сейчас Игорь Хаустов намерен жаловаться в Минздрав, заявление в полицию он уже написал. Отметим, что у автора видео могут быть и личные мотивы, он откуда-то знает, что хирурга уже дважды пытались наказать за взятки, но не смогли доказать вину. Впрочем, и медик вполне себе мог быть подшофе после посиделок с коллегами в предпраздничный день.
Добавим, что в местном Минздраве опровергли информацию о пьяных медиках в Эртильской больнице.
"Врач с медсестрой оказывали медицинскую помощь пациенту и в это время ворвался родственник пациента, который начал провоцировать конфликт. Администрация учреждения провела проверку данного случая, алкогольное опьянение медицинского персонала не было доказано", — сообщили в ведомстве.
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