Кот облюбовал коробку

Детей много не бывает

Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков

Зебра неожиданно устроила погоню за бородавочниками

Корова каким-то образом оказалась на крыше на ферме в штате Юте

"Ты думаешь это смешно?": хозяин решил подшутить над своим псом

Пёс воспользовался моментом и полакомился салатом хозяев