Кот облюбовал коробку

830
1
1
Стоит только в каком-то месте появиться картонной коробке, как в ней удобно устроится кот. И не важно квартира это или небольшое кафе.
Кот всегда залезет в коробку, только дай ему возможность.
Источник:
Ссылки по теме:
- Корова каким-то образом оказалась на крыше на ферме в штате Юте
- Зебра неожиданно устроила погоню за бородавочниками
- "Ты думаешь это смешно?": хозяин решил подшутить над своим псом
- Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков
- По пути на нерест рыбы вынуждены "переходить дорогу"
Новости партнёров
реклама