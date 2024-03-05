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Сообщество Без кота и жизнь не та 2098 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот облюбовал коробку

Кот облюбовал коробку

Автор:
05 марта 2024 09:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кафе   коробка   
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Стоит только в каком-то месте появиться картонной коробке, как в ней удобно устроится кот. И не важно квартира это или небольшое кафе.

Кот всегда залезет в коробку, только дай ему возможность.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кафе   коробка   
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3k
Наблюдатель 47 минут назад
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5k
Наталья 18 минут назад
Как, хоть, не зарезал котейку...
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Dobriy drug

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