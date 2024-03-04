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Виновник смертельного ДТП Михаил Ефремов подал ходатайство по условно-досрочному освобождению

Виновник смертельного ДТП Михаил Ефремов подал ходатайство по условно-досрочному освобождению

Автор:
04 марта 2024 16:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: udo   ДТП   Михаил Ефремов   авария   адвокат   колония   освобождение   
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Окончательное решение о его дальнейшей судьбе примет суд.

В июне 2020 года Ефремов сел пьяным за руль и устроил аварию.

Пострадавший мужчина скончался, актёр отправился в колонию. Перед этим был громкий судебный процесс, общественность требовала наказать Михаила по всей строгости закона. Были и те, кто заявлял, что даже если его посадят, вскоре он снова окажется на свободе. Одним из таких скептиков был Юрий Лоза:

Там такая волна пошла: найдёт уловки какие-нибудь, апелляции сейчас покатятся, потом больницы, потом по УДО освободят. Что-нибудь придумают, изобретут. Думаю, что он и полсрока не отсидит.

В итоге Ефремов получил 7,5 лет колонии и всё-таки отсидел половину положенного срока. Он уже несколько раз подавал ходатайство об УДО, но сейчас у него появились реальные шансы оказаться на свободе.

Как говорит его адвокат, Тимур Матвеев, на зоне актёр не отлынивает от работы: ловко шьёт спецодежду и участвует в кружке самодеятельности.

Сейчас Ефремов и его защита подготовили новое ходатайство об УДО. Когда суд будет рассматривать документ, учтёт мнение потерпевшей стороны, выплатил ли актёр компенсацию (он это сделал - перевёл семье погибшего сумму в 4,4 млн. рублей), и то, как он проявил себя в колонии. У администрации исправительного учреждения арестант Ефремов на хорошем счету. А адвокат родственников погибшего, Александр Добровинский, сообщал в феврале этого года:

Поймите, это тяжёлая ответственность: сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или, наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы пока думают.

На данный момент известно, что Захаровы решения приняли, но его пока не разглашают.

Ходатайство об УДО уже готово, предполагается, что в ближайшее время его должен рассмотреть суд в Белгородской области. Важное уточнение - в суд документы об УДО пока не поступали. По этому поводу высказался Георгий Волков - председатель ОНК города Москвы по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь всё зависит от предстоящего суда.

Ефремов получил 7,5 лет строгого режима, это был один из самых суровых приговоров по аналогичным преступлениям. Отбыл с учетом СИЗО он уже более половины срока. Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернётся в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока.

Но, если суд решит, что освобождать актера по УДО еще не своевременно, то всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и уже исправляться дальше,  работая фактически свободным человеком. Будем ждать решения.

Судя по всему, теперь Ефремов может выйти из колонии. Такая вероятность очень высока. А в сети уже вовсю обсуждают - действительно ли исправился актёр, который напился и фактически отправил человека на тот свет.

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Метки: udo   ДТП   Михаил Ефремов   авария   адвокат   колония   освобождение   
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29  комментариев
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1k
FreelancerND 2 часа назад
Ну, если все по закону, то чем ом от остальных граждан отличается?
Мне этот мудила глубоко противен, но закон если есть, то применяться ко всем одинаково должен. У обычного человека с таким же сроком и статьей есть возможность подавать на УДО?
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14k
кот базилий Минуту назад
Как дед старый выглядит от пойла.
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9k
Maximvs 6 минут назад
Пока друзья-подельники зарабатывали себе статусы иноагентов/экстремистов, теряли работы/доходы/аудиторию, Миша Ефремов отсиживался в тепле.
А сын пахал в три смены за день, чтоб семью содержать.
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11k
Vacony 19 минут назад
..т.е. для убийства и жизни дальше выходит надо просто раскаяться и пол срока скосят... ? ... не защищаю никого.. но вроде нет адекватного наказания за такой поступок. разве что лишить убийцу так же близкого человека ... но тоже крайне спорно
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4k
Василий Афиногенов 20 минут назад
нет.актер хороший!но,все таки,человека убил....
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3k
Александр Долматов Полчаса назад
"Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь..."
Брехня.
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78k
Viktor 38 минут назад
Вот что значит правильный режим, отсутствие кривоты и наркоты!

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24k
sanchesS80 40 минут назад
Положенную по закону половину срока он таки отсидел. Подавать имеет право.
Если решат, что для общества не опасен, то выпустят.

ИМХО главное ему права не давать - пускай пешком ходит или водителя нанимает. В остальном он для людей не опасен.
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11k
hairov 42 минуты назад
Что то он какой то зеленый на последнем фото
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11k
Юрий 52 минуты назад
Посвежел, помолодел, может бы не спешил на выход? Посидел бы еще, может совсем юным станет.
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62k
Олег 55 минут назад
он не только напился, у него еще и наркотики были в крови. Не выпускать пока не сдаст дилера
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22k
Mike Miller Час назад
Можно утверждать только, что из запоя, длившегося в его жизни сорок лет подряд, он вышел.
Будет ли заходить в следующий или теперь к спиртному ее притронется - не угадаешь.
Если же позволит себе хоть писярик - снова в запой улетит. А там и пьяной езды не далеко.
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4k
Максим Макашев Час назад
мишаня! Посиди уж до конца срока! Прояви выдержку!
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11k
Сергей Час назад
Уже одобрили.
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Убил человека , посидел три годика и с чистой совестью на свободу ешь , пей,баб епи. Красота. А человека в могиле червы доедают.
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1k
Вася 2 часа назад
Знавал пару человек, один в подобной ситуации получил - 2, другой - 3 года колонии-поселения. Оба вышли по УДО через треть срока.
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675
Янка из Цесиса 2 часа назад
А можно его всё же оставить там? Сей отпрыск рода человеческого ведь пил за рулём постоянно и беспробудно. Ну а когда вылезал из-за руля, то без зазрения совести в этом же состоянии лез на сцену. При всём при этом, умудрялся изображать из себя либерального му..ка и борца с режимом, что вообще ни в какие ворота.
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8k
Alex 2 часа назад
Вот пид**р
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Миша думает, что поругали и хватит, можно из угла выйти?
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