Виновник смертельного ДТП Михаил Ефремов подал ходатайство по условно-досрочному освобождению

Окончательное решение о его дальнейшей судьбе примет суд.
Источник:
Пострадавший мужчина скончался, актёр отправился в колонию. Перед этим был громкий судебный процесс, общественность требовала наказать Михаила по всей строгости закона. Были и те, кто заявлял, что даже если его посадят, вскоре он снова окажется на свободе. Одним из таких скептиков был Юрий Лоза:
Там такая волна пошла: найдёт уловки какие-нибудь, апелляции сейчас покатятся, потом больницы, потом по УДО освободят. Что-нибудь придумают, изобретут. Думаю, что он и полсрока не отсидит.
В итоге Ефремов получил 7,5 лет колонии и всё-таки отсидел половину положенного срока. Он уже несколько раз подавал ходатайство об УДО, но сейчас у него появились реальные шансы оказаться на свободе.
Как говорит его адвокат, Тимур Матвеев, на зоне актёр не отлынивает от работы: ловко шьёт спецодежду и участвует в кружке самодеятельности.
Сейчас Ефремов и его защита подготовили новое ходатайство об УДО. Когда суд будет рассматривать документ, учтёт мнение потерпевшей стороны, выплатил ли актёр компенсацию (он это сделал - перевёл семье погибшего сумму в 4,4 млн. рублей), и то, как он проявил себя в колонии. У администрации исправительного учреждения арестант Ефремов на хорошем счету. А адвокат родственников погибшего, Александр Добровинский, сообщал в феврале этого года:
Поймите, это тяжёлая ответственность: сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или, наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы пока думают.
На данный момент известно, что Захаровы решения приняли, но его пока не разглашают.
Ходатайство об УДО уже готово, предполагается, что в ближайшее время его должен рассмотреть суд в Белгородской области. Важное уточнение - в суд документы об УДО пока не поступали. По этому поводу высказался Георгий Волков - председатель ОНК города Москвы по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь всё зависит от предстоящего суда.
Ефремов получил 7,5 лет строгого режима, это был один из самых суровых приговоров по аналогичным преступлениям. Отбыл с учетом СИЗО он уже более половины срока. Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернётся в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока.
Но, если суд решит, что освобождать актера по УДО еще не своевременно, то всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком. Будем ждать решения.
Судя по всему, теперь Ефремов может выйти из колонии. Такая вероятность очень высока. А в сети уже вовсю обсуждают - действительно ли исправился актёр, который напился и фактически отправил человека на тот свет.
Источник:
- Напился и убился: на Таймыре 22-летний парень пробил снегоходом окно больницы и врезался в стену
- В Пермском крае будут платить за доносы на пьяных водителей
- Юный бизнес-коуч решил отпраздновать покупку новенькой BMW, устроил стритрейсинг с фейерверками и въехал в забор
- Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов готовится выйти из колонии
- «Миша не хочет это обсуждать»: устроивший смертельное ДТП актёр Ефремов может выйти из колонии по УДО уже этой весной
Мне этот мудила глубоко противен, но закон если есть, то применяться ко всем одинаково должен. У обычного человека с таким же сроком и статьей есть возможность подавать на УДО?
А сын пахал в три смены за день, чтоб семью содержать.
Брехня.
Если решат, что для общества не опасен, то выпустят.
ИМХО главное ему права не давать - пускай пешком ходит или водителя нанимает. В остальном он для людей не опасен.
Будет ли заходить в следующий или теперь к спиртному ее притронется - не угадаешь.
Если же позволит себе хоть писярик - снова в запой улетит. А там и пьяной езды не далеко.
а то загремит, но уже по новой статье