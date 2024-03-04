Виновник смертельного ДТП Михаил Ефремов подал ходатайство по условно-досрочному освобождению

Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь всё зависит от предстоящего суда.

Ефремов получил 7,5 лет строгого режима, это был один из самых суровых приговоров по аналогичным преступлениям. Отбыл с учетом СИЗО он уже более половины срока. Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернётся в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока.

Но, если суд решит, что освобождать актера по УДО еще не своевременно, то всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком. Будем ждать решения.