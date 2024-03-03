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В Херсонской области погиб пес, защитивший военных

В Херсонской области погиб пес, защитивший военных

Автор:
03 марта 2024 23:30
Сообщество : Животные
Метки: СВО   Собака СВО   животные   
269
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Как же заебали эти новые фишки. В Херсонской области погиб пес, защитивший военных от дрона

У бойца с позывным Эрик на передовой появилась собака. Бездомное животное прибилось и стало жить с солдатами. Пса назвали Балбесом. Однажды, заметив, что бойцы убегают от дронов, собака расценила это как угрозу. Когда на позиции залетел украинский БПЛА-камиказде, а люди стали разбегаться, пес кинулся на беспилотник, вцепившись в него зубами. Бедное животное погибло.


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Метки: СВО   Собака СВО   животные   
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13  комментариев
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21k
Luc72 2 часа назад
Самое гуманное в данном случае - пристрелить и закончить мучения.
И ведь оружие у всех есть и никто не догадался. Завораживающее зрелище? Растянуть его дольше?

Как бы кощунственно это не звучало...
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117
Alex 18 минут назад
пес не понимал, что люди убивают друг друга...
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117
Alex 20 минут назад
сперва поснимать на телефон, вместо того ,что бы быстрее прекратить мучения
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4k
Владимир 38 минут назад
красивый пес...был.жаль!
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8k
tamin 55 минут назад
"Все собаки попадают в рай". И не просто так.
Отмучился
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7k
yahaomsk Час назад
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6k
Григорий 2 часа назад
я смотреть не буду, Очень жалко что такое произошло.
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8k
Mauritanien Автор поста 2 часа назад
Облачков песелю
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450
Рома Mauritanien Час назад
Все собаки попадают в Рай.
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Mauritanien
45+, родился в СССР
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