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Как же заебали эти новые фишки. В Херсонской области погиб пес, защитивший военных от дрона
У бойца с позывным Эрик на передовой появилась собака. Бездомное животное прибилось и стало жить с солдатами. Пса назвали Балбесом. Однажды, заметив, что бойцы убегают от дронов, собака расценила это как угрозу. Когда на позиции залетел украинский БПЛА-камиказде, а люди стали разбегаться, пес кинулся на беспилотник, вцепившись в него зубами. Бедное животное погибло.
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Метки: СВО Собака СВО животные
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И ведь оружие у всех есть и никто не догадался. Завораживающее зрелище? Растянуть его дольше?
Как бы кощунственно это не звучало...
Отмучился