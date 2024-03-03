В Херсонской области погиб пес, защитивший военных

У бойца с позывным Эрик на передовой появилась собака. Бездомное животное прибилось и стало жить с солдатами. Пса назвали Балбесом. Однажды, заметив, что бойцы убегают от дронов, собака расценила это как угрозу. Когда на позиции залетел украинский БПЛА-камиказде, а люди стали разбегаться, пес кинулся на беспилотник, вцепившись в него зубами. Бедное животное погибло.