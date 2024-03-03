Почему все любят капибар, даже крокодилы?

Так, а теперь к по-настоящему важным вопросам. Почему все на свете любят капибар?
4 причины дружбы животных с капибарой.
Мы притащили вам целую стопку фотодоказательств, что по части общительности капибара не уступает диснеевским принцессам. С ней дружат даже крокодилы!
Но почему капибара так уважаема всем животным сообществом?
А травоядное тебя не съест, так что опасаться его смысла нет.
Из-за этой причины копытные разных видов могут пастись рядом друг с другом, а птички образуют многовидовые стаи.
2. Потому что она сильная
Во взрослой капибаре 60 кило веса и у неё есть офигенно мощные челюсти с крупными резцами.
Лишь очень немногие хищники в состоянии справиться с капибарой.
Но при этом капи недостаточно большая, чтобы затоптать своего визави.
Даже во время отдыха капибара продолжает мониторить окружающую среду, а зрение и слух у неё замечательные.
Поэтому для соседушек она своеобразный живой радар.
И если капибара внезапно начнёт убегать, тебе нужно улепётывать в 2 раза быстрее.
Ну а чтобы не проворонить этот момент – будь к ней поближе.
Нет, не в том смысле. Просто в длинной шерсти капибары постоянно есть кем закусить, водоросли, паразиты и мелкие сожители там частые гости. Особенно как источник пищи капибару жалуют мелкие птицы и обезьяны.
Вот такой вот секрет успеха и дружбы. Будьте полезны окружающим, и к вам с добрыми намерениями подтянутся даже местные хищники.
Источник:
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Правда, я толще, тяжелее и без пива не работаю.. Это им в плюс... Но.. Австралия, Южная Америка.. а я рядом...