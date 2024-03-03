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Почему все любят капибар, даже крокодилы?

Почему все любят капибар, даже крокодилы?

Автор:
03 марта 2024 23:08
Сообщество : Животные
Метки: животные   капи   капибары   
373
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Так, а теперь к по-настоящему важным вопросам. Почему все на свете любят капибар?

4 причины дружбы животных с капибарой.

Мы притащили вам целую стопку фотодоказательств, что по части общительности капибара не уступает диснеевским принцессам. С ней дружат даже крокодилы!

Но почему капибара так уважаема всем животным сообществом?


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А травоядное тебя не съест, так что опасаться его смысла нет.

Из-за этой причины копытные разных видов могут пастись рядом друг с другом, а птички образуют многовидовые стаи.

Во взрослой капибаре 60 кило веса и у неё есть офигенно мощные челюсти с крупными резцами.

Лишь очень немногие хищники в состоянии справиться с капибарой.

Но при этом капи недостаточно большая, чтобы затоптать своего визави.

Даже во время отдыха капибара продолжает мониторить окружающую среду, а зрение и слух у неё замечательные.

Поэтому для соседушек она своеобразный живой радар.

И если капибара внезапно начнёт убегать, тебе нужно улепётывать в 2 раза быстрее.

Ну а чтобы не проворонить этот момент – будь к ней поближе.


Нет, не в том смысле. Просто в длинной шерсти капибары постоянно есть кем закусить, водоросли, паразиты и мелкие сожители там частые гости. Особенно как источник пищи капибару жалуют мелкие птицы и обезьяны.

Вот такой вот секрет успеха и дружбы. Будьте полезны окружающим, и к вам с добрыми намерениями подтянутся даже местные хищники.

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Метки: животные   капи   капибары   
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6k
satra 2 часа назад
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22k
kσρβγς Полчаса назад
ИМХО... в мире три обаятельных зверюшки.. капибара, квокки и я...
Правда, я толще, тяжелее и без пива не работаю.. Это им в плюс... Но.. Австралия, Южная Америка.. а я рядом...
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35k
Teodor 3 часа назад
Я так и не понял про крокодилов - эти то почему ее не трогают..?
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108
Без Паники Teodor 2 часа назад
Так, на всякий случай. Они видят, что никто другой её не трогает и тоже не трогают. Кабы чего не вышло.
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6k
Григорий 3 часа назад
нормальная зверюга!
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13k
Copycat 3 часа назад
Только модераторы пикабу ру ненавидят копибар) по тому что есть одноименный сайт который типа для них конкурент
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