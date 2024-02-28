Самая ленивая борьба за мяч

Всем нам знакомо то самое чувство, когда максимально лень что-то делать, но это необходимо делать. Это знакомо не только нам, но и нашим четвероногим друзьям.

Песикам из этого видео обязательно нужно было побороться за мячик, хотя оба они хотели отдохнуть и бороться им было лень. Поэтому они придумали самую энергосберегающую битву за мяч. Очень интересно, кто и через сколько выйдет победителем из этой битвы.