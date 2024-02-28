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Самая ленивая борьба за мяч

Самая ленивая борьба за мяч

Автор:
28 февраля 2024 08:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   игра   лень   мяч   собака   
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Два ленивых четвероногих друга человека не хотят уступать друг другу мячик. Хозяин питомцев снял их борьбу за игрушку.

Всем нам знакомо то самое чувство, когда максимально лень что-то делать, но это необходимо делать. Это знакомо не только нам, но и нашим четвероногим друзьям.

Песикам из этого видео обязательно нужно было побороться за мячик, хотя оба они хотели отдохнуть и бороться им было лень. Поэтому они придумали самую энергосберегающую битву за мяч. Очень интересно, кто и через сколько выйдет победителем из этой битвы.

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Метки: Видео   Пёс   животные   игра   лень   мяч   собака   
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vasilykopkov Полчаса назад
Кто первый заснул - проиграл...
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