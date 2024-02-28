Самая ленивая борьба за мяч

1103
1
1
Два ленивых четвероногих друга человека не хотят уступать друг другу мячик. Хозяин питомцев снял их борьбу за игрушку.
Всем нам знакомо то самое чувство, когда максимально лень что-то делать, но это необходимо делать. Это знакомо не только нам, но и нашим четвероногим друзьям.
Песикам из этого видео обязательно нужно было побороться за мячик, хотя оба они хотели отдохнуть и бороться им было лень. Поэтому они придумали самую энергосберегающую битву за мяч. Очень интересно, кто и через сколько выйдет победителем из этой битвы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Реакция любопытной собаки на запах жидкости для снятия лака
- Цвергшнауцер: самая маленькая служебная собака в мире
- Собака помогла спасателям вытащить хозяина из ледяной воды
- Женщина спасла свою собаку от лося при помощи строгого голоса
- Пёс выбежал на футбольное поле и "пометил" территорию
Новости партнёров
реклама