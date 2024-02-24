"Ночевала на диване!" Анастасия Волочкова обвинила в расстовании с миллирдером Каримовым свою мать

Мама всех моих мужчин просто обирала, — щедро поделилась воспоминаниями Анастасия в VK-шоу «Психореалити». — И в то же самое время настраивала меня против них. Это была манипуляция!

Она отцу моего ребенка сказала: «Фамилия у дочки будет Волочкова. Потому что для девочки фамилия Вдовина не подойдет, учитывая, что твоя мама вдова». Ну это просто бред! И я не поставила штамп в паспорте, потому что понимала и чувствовала сердцем, что что-то будет не так. Но я любила этого человека! Того, кто у меня отнял все мои деньги — три с половиной миллиона долларов в 2008 году, в самый кризис, и брал все время в долг большие суммы… Мама у этого человека каждый месяц брала три с половиной тысячи долларов и называла моральным уродом. Я маме говорила: «Подожди, как ты можешь так поступать? Если ты такая крутая и гордая, и тебе не хватает тех денег, которые даю я, ты или деньги не бери или ты так его не называй».