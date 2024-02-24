"Ночевала на диване!" Анастасия Волочкова обвинила в расстовании с миллирдером Каримовым свою мать

К собственной матери - Тамаре Антоновой у Анастасии Волочковой много претензий. Матушка, уверяет бывшая балерина, из зависти разрушила её отношения с бизнесменом Сулейманом Каримовым. А ведь миллиардер был самой большой любовью ее жизни!
Балерина всея Руси Анастасия Волочкова вытащила из шкафа свои психологические травмы и предьявила их общественности. В частности, вспомнила, что в расставании с возлюбленным Сулейманом Каримовым виновата её мать.
Она лила ему в уши такое про меня! А мне про него! Из женской ревности? Конечно! У нее ни работы, ни профессии, ни мужчины. Сама фригидна. Папа ее оставил. И что?
— негодует Волочкова.
Звезда сожалеет, что в свое время не смогла остановить мать, которая слишком часто наведывалась в их квартиру.
Мама приезжала и ночевала. Она лежала на диванчике, не спала, контролировала. И потом утром рассказывала, как громко мы занимаемся сексом, мол, уже весь дом взбудоражен. Я должна была тогда выпереть ее из квартиры. Сказать: "Иди отсюда и не лезь в мою жизнь!
- возмутилась в интервью Настенька.
Припомнила экс-балерина матери и развал отношений с другим состоятельным бизнесменом Игорем Вдовиным. Балерина вспоминает, как родительница не разрешила ему дать свою фамилию их общей с Анастасией дочери - Ариадне.
Мама всех моих мужчин просто обирала, — щедро поделилась воспоминаниями Анастасия в VK-шоу «Психореалити». — И в то же самое время настраивала меня против них. Это была манипуляция!
Она отцу моего ребенка сказала: «Фамилия у дочки будет Волочкова. Потому что для девочки фамилия Вдовина не подойдет, учитывая, что твоя мама вдова». Ну это просто бред! И я не поставила штамп в паспорте, потому что понимала и чувствовала сердцем, что что-то будет не так. Но я любила этого человека! Того, кто у меня отнял все мои деньги — три с половиной миллиона долларов в 2008 году, в самый кризис, и брал все время в долг большие суммы… Мама у этого человека каждый месяц брала три с половиной тысячи долларов и называла моральным уродом. Я маме говорила: «Подожди, как ты можешь так поступать? Если ты такая крутая и гордая, и тебе не хватает тех денег, которые даю я, ты или деньги не бери или ты так его не называй».
В конце беседы Волочкова все же нашла нескольо хороших слов для родительницы, сказав, что такая закалка сделала ее сильным человеком.
«Видя вот эту всю несправедливость по отношению ко мне, я не допускаю той же ошибки по отношению к дочери. У меня с Аришей абсолютно классные, ровные отношения», — подитожила звезда.
Источник:
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Автор, ты бы хоть, не знаю, проверку орфографии в воре использовал перед тем, как постить (я уже молчу про Вашу собственную грамотность, т.к. увы, она сейчас, судя по всему не в моде).
На одноклассниках это дно выкладывай
Волочкова мазь.
Больше я отказывался туда ездить.
На 300 человек только двое были сиротами. Остальные жутко хотели к маме и папе.
Я этого никогда не забуду.
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Я не ставлю минусы вежливым собеседникам.
И тебе не ставил.
А молодой - ну да. Просто почитай когда я мог быть комсомольцем.
Кстати, тот рассказ про детский дом: там родители пьянь и родители лишены родительских прав. А дети все равно к ним хотели.
И то - столько же бы её ещё не видеть, грёбанную алкоголичку, садистку, и почти убийцу (а может и не почти). Пусть сама разбирается в своей Индии со своими проблемами (ведь и разбирается, завела себе любовника на год старше меня, тот ещё отморозок, до прошлого меня не дотягивает, но тоже впечатляет).
С другой стороны мои товарищи - отец с сыном - отец, ярый змгар, уехал в Польшу, ну а сын ещё не вырос, но уже растёт человеком (никакую Польшу и в кошмарах не рассматривает).
Только тем, кто в заголовке сделал 3 ошибки...