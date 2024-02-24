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"Ночевала на диване!" Анастасия Волочкова обвинила в расстовании с миллирдером Каримовым свою мать

"Ночевала на диване!" Анастасия Волочкова обвинила в расстовании с миллирдером Каримовым свою мать

Автор:
24 февраля 2024 23:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анастсия Волочкова   Суйлеман Каримов   Тамара Антонова   балерина   мама   миллиардер   
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К собственной матери - Тамаре Антоновой у Анастасии Волочковой много претензий. Матушка, уверяет бывшая балерина, из зависти разрушила её отношения с бизнесменом Сулейманом Каримовым. А ведь миллиардер был самой большой любовью ее жизни!

Балерина всея Руси Анастасия Волочкова вытащила из шкафа свои психологические травмы и предьявила их общественности. В частности, вспомнила, что в расставании с возлюбленным Сулейманом Каримовым виновата её мать.

Она лила ему в уши такое про меня! А мне про него! Из женской ревности? Конечно! У нее ни работы, ни профессии, ни мужчины. Сама фригидна. Папа ее оставил. И что?

 — негодует Волочкова.

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Звезда сожалеет, что в свое время не смогла остановить мать, которая слишком часто наведывалась в их квартиру.

Мама приезжала и ночевала. Она лежала на диванчике, не спала, контролировала. И потом утром рассказывала, как громко мы занимаемся сексом, мол, уже весь дом взбудоражен. Я должна была тогда выпереть ее из квартиры. Сказать: "Иди отсюда и не лезь в мою жизнь!

- возмутилась в интервью Настенька.

Припомнила экс-балерина матери и развал отношений с другим состоятельным бизнесменом Игорем Вдовиным. Балерина вспоминает, как родительница не разрешила ему дать свою фамилию их общей с Анастасией дочери - Ариадне.

Мама всех моих мужчин просто обирала, — щедро поделилась воспоминаниями Анастасия в VK-шоу «Психореалити». — И в то же самое время настраивала меня против них. Это была манипуляция!

Она отцу моего ребенка сказала: «Фамилия у дочки будет Волочкова. Потому что для девочки фамилия Вдовина не подойдет, учитывая, что твоя мама вдова». Ну это просто бред! И я не поставила штамп в паспорте, потому что понимала и чувствовала сердцем, что что-то будет не так. Но я любила этого человека! Того, кто у меня отнял все мои деньги — три с половиной миллиона долларов в 2008 году, в самый кризис, и брал все время в долг большие суммы… Мама у этого человека каждый месяц брала три с половиной тысячи долларов и называла моральным уродом. Я маме говорила: «Подожди, как ты можешь так поступать? Если ты такая крутая и гордая, и тебе не хватает тех денег, которые даю я, ты или деньги не бери или ты так его не называй».  

В конце беседы Волочкова все же нашла нескольо хороших слов для родительницы, сказав, что такая закалка сделала ее сильным человеком.

«Видя вот эту всю несправедливость по отношению ко мне, я не допускаю той же ошибки по отношению к дочери. У меня с Аришей абсолютно классные, ровные отношения», — подитожила звезда.  

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Метки: Анастсия Волочкова   Суйлеман Каримов   Тамара Антонова   балерина   мама   миллиардер   
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33  комментария
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258
Dmitry N 9 часов назад
Простите, мы что читаем Speed info"?
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332
Дело 17 минут назад
РасстОвание. Пост от клоакзы.
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1k
Димыч 2 часа назад
Сайт хорошего настроения... Накуя нам ЭТО знать? Во-первых. Во-вторых, автор, когда пост верстаешь, словариком проверяйся. Заголовок особенно.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
отреклась бы лучше мама от такой дочери *рогаткорасчиперенной*
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9k
ишты 3 часа назад
Зачем здесь эта мерзость про мерзость?!
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7k
alex 4 часа назад
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30k
Ed 6 часов назад
как хочется, чтобы эта бездарная шлюха исчезла из информпространства. Чтобы збыли про нее. Чтобы туповатые девочки не думали, как легко можно этим местом баблозарабатывать.....но не дадут, будут постить и обсасывать...минус автору
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19k
Михаил Гривин 6 часов назад
И это только заголовок... Хочется верить, что у неё просто буква "А" на клавиатуре плохо работает. Хотя шансы не велики, да...
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246
Алексей Давыдов 6 часов назад
Давайте уже заминусим пост за хайп шl.юхи!!
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24
Daniel Dzhukich 6 часов назад
расстование с миллирдером
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514
Добрый Доктор 6 часов назад
"...обвинила в расстОвании..."
Автор, ты бы хоть, не знаю, проверку орфографии в воре использовал перед тем, как постить (я уже молчу про Вашу собственную грамотность, т.к. увы, она сейчас, судя по всему не в моде).
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1k
Tevet 7 часов назад
расстОвание с.ка... Милирдер
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16k
Alex 7 часов назад
И нах кому это всё знать? Минус.
На одноклассниках это дно выкладывай
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793
MidMaster 8 часов назад
Клякса стучит из дна, ну как обычно
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6k
Атомный Крот 8 часов назад
Волочкова, рассказывая все это, хочет напомнить читателям, что "от осинки не родятся апельсинки"?
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30k
Ваня 8 часов назад
уберите это говно с фишек...
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1k
Aleksei 8 часов назад
что за говно жёлтое сюда вывалили в субботу вечером ?!
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39k
albedo 9 часов назад
Говорить публично негатив про маму - последняя сволочь не станет.
Волочкова мазь.
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32k
Юрьевич 9 часов назад
Кому это интересно?
Только тем, кто в заголовке сделал 3 ошибки...
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7k
Андрей Крылов 9 часов назад
Тупая [мат]!
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10k
Домашние хитрости 9 часов назад
Открыл пост только ради того, чтобы отметить в комментарии безграмотность автора
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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