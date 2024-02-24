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Сегодня отмечается День Красной Армии. Мемов на эту тему нет, зато есть целая куча других.
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процессия. Англичанин снимает шляпу и стоит так минуту.
Потом надевает шляпу и возвращается к игре.
- Какой трогательный жест, - говорит швед.
- Это не жест, - отвечает англичанин, - мы с ней 50 лет были
женаты.