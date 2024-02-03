FISHKINET
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Москвичке с детьми пришлось жить в подъезде после сдачи своей квартиры в аренду Москвичке с детьми пришлось жить в подъезде после сдачи своей... В сети набирает популярность на фото одевать девушек лёгкого поведения В сети набирает популярность на фото одевать девушек лёгкого поведения Недостижимый уровень комфорта во время рыбалки Недостижимый уровень комфорта во время рыбалки Про современные "фильмы про деревню" Про современные "фильмы про деревню" Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию Знаменитый журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х "Я не готов менять свои принципы": актёр Милош Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после травли со стороны МИД Украины "Я не готов менять свои принципы": актёр Милош Бикович лишился... Этот неожиданный коварный сон Этот неожиданный коварный сон Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Мемы из соцсетей. Свежак за 3 февраля Мемы из соцсетей. Свежак за 3 февраля Трогательный реализм и душевный сюр Геннадия Шаройкина Трогательный реализм и душевный сюр Геннадия Шаройкина Учёный-натуралист, который писал замечательные книги для детей — Виталий Бианки Учёный-натуралист, который писал замечательные книги для детей —... Кунг-фу оборотень Тай Джин Кунг-фу оборотень Тай Джин Молодому фанату вейпа пришлось сменить лёгкие Молодому фанату вейпа пришлось сменить лёгкие Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Прогулка по Санкт-Петербургу 2002 года Прогулка по Санкт-Петербургу 2002 года Если за вами никогда не бегали каннибалы, то это выглядит так Если за вами никогда не бегали каннибалы, то это выглядит так Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные
Художник Валерий Ниминущий

Художник Валерий Ниминущий

Автор:
03 февраля 2024 21:48
Метки: живопись   искусство   картины   
180
45

Красота величественная и строгая, и совершенно живая, что присуще именно классическому русскому пейзажу.

Валерий Ниминущий родился в городе Калинине (Тверь) в 1960 году, в 1974 году закончил художественную школу в Калинине, затем – Художественное училище им. Венецианова.

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: живопись   искусство   картины   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
АнтонПолднев 15 часов назад
Круто
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кондратий Собакин 15 часов назад
А помимо того, что художник, он еще известный блогер. Блоги "Веды" на Дзене и YouTube.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1081420



Другие посты автора
Популярное
Пост про настоящую удачу
Пост про настоящую удачу
"Че сиськи такие маленькие?" Евгения Медведева пожаловалась на сексуализацию фигуристок
"Че сиськи такие маленькие?" Евгения Медведева пожаловалась на сексуализацию фигуристок
Набирающие популярность
MetaStealer пытается выдать себя за сертификат Минцифры
MetaStealer пытается выдать себя за сертификат Минцифры
Термин "танк"
Термин "танк"
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Я занесу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#забавно#Прикол#дети#подборка#автомобили#кино#автомир
#животные#США#факты#люди#природа#сарказм#машина#девушки#КИтай#Автовсячина
#Юмор#история#Еда#новости#в мире#СССР#Госдума#искусство#соцсети#собака
Оплачивайте, но не переплачивайте Оплачивайте, но не переплачивайте Ведическая Русь Всеволода Иванова Ведическая Русь Всеволода Иванова Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна Красавицы в живописи Красавицы в живописи Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе 5 классических картин и их историческая подоплёка 5 классических картин и их историческая подоплёка

На что жалуетесь?

Вернуться