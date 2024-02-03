Художник Валерий Ниминущий

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Красота величественная и строгая, и совершенно живая, что присуще именно классическому русскому пейзажу.
Валерий Ниминущий родился в городе Калинине (Тверь) в 1960 году, в 1974 году закончил художественную школу в Калинине, затем – Художественное училище им. Венецианова.
Интересного вам просмотра!
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Семь лет работал художником-оформителем, а в 1990 году занял пост заместителя председателя объединения Тверские художники. В 1999 году стал председателем объединения Творческий цех «Художники Верхневолжья». Участник большого количества выставок, член Творческого Союза Художников России.
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