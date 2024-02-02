А вы знали: зачем владелец SPLAT пишет письма в инструкции к пасте

Основатель компании "СПЛАТ-Косметика" Евгений Демин на каждой инструкции пишет письма. Причём на разные темы, не связанные с зубной пастой. Это такой милый и креативный ход, что хочется рассказать о нём подробнее.
Компания Евгения Демина широко известна и занимает 14% российского рынка зубных паст.
Генеральный директор SPLAT придает особое значение взаимодействию с покупателями зубной пасты посредством личных писем. Это не просто акт общения, но и стремление установить близкий и прозрачный контакт между брендом и своей аудиторией.
Письма от генерального директора являются выражением благодарности за доверие, оказанное бренду, и подчеркивают важность каждого клиента. В этих посланиях гендиректор может делиться своими мыслями о философии бренда, рассказывать об инновациях в продукции или даже спрашивать мнение клиентов о новых продуктах.
Такой подход создает атмосферу взаимопонимания и укрепляет связь между компанией и ее потребителями. Генеральный директор через эти письма стремится не только управлять брендом, но и развивать долгосрочные взаимоотношения, основанные на взаимном уважении и доверии.
А вы читали когда-нибудь эти письма? Интересно?
Источник:
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