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А вы знали: зачем владелец SPLAT пишет письма в инструкции к пасте

А вы знали: зачем владелец SPLAT пишет письма в инструкции к пасте

Автор:
02 февраля 2024 13:52
Сообщество : Факты
Метки: бренд   зубная паста   интересно   письма от владельца   сплат   фото   
1316
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Основатель компании "СПЛАТ-Косметика" Евгений Демин на каждой инструкции пишет письма. Причём на разные темы, не связанные с зубной пастой. Это такой милый и креативный ход, что хочется рассказать о нём подробнее.

Компания Евгения Демина широко известна и занимает 14% российского рынка зубных паст.


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Генеральный директор SPLAT придает особое значение взаимодействию с покупателями зубной пасты посредством личных писем. Это не просто акт общения, но и стремление установить близкий и прозрачный контакт между брендом и своей аудиторией.


Письма от генерального директора являются выражением благодарности за доверие, оказанное бренду, и подчеркивают важность каждого клиента. В этих посланиях гендиректор может делиться своими мыслями о философии бренда, рассказывать об инновациях в продукции или даже спрашивать мнение клиентов о новых продуктах.


Такой подход создает атмосферу взаимопонимания и укрепляет связь между компанией и ее потребителями. Генеральный директор через эти письма стремится не только управлять брендом, но и развивать долгосрочные взаимоотношения, основанные на взаимном уважении и доверии.

А вы читали когда-нибудь эти письма? Интересно?

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Метки: бренд   зубная паста   интересно   письма от владельца   сплат   фото   
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4  комментария
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2k
amens 21 минуту назад
Давно покупаю такую пасту, очень хорошая и приятная. Вложенные письма раньше выбрасывал вместе с упаковкой, думая что это инструкция, а потом начал читать их и только потом выбрасывать, а теперь снова выбрасываю не читая. Ерунда все эти письма, а паста мне нравится.
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10k
Сол Гудман 9 минут назад
Часто покупаем эту пасту, но я никогда не читал эти письма, тупо выбрасываю в мете с коробкой
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6k
Наталья 50 минут назад
ни разу не покупала такую пасту, как и многие думаю. теперь часть из нас ради интереса купит эту пасту, чтобы убедится в наличии письма. интересный рекламный ход - это я про пост
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821
Шурман Час назад
Покупаю сплат в Латвии и такой писанины ни разу не видел
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