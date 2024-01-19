Портреты карандашом. Художник Владимир Ошмарин

FISHKINET
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью "Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из Белгорода рассказала, зачем её брат избивал русских "Недомужчины, сами во всём виноваты": сестра лидера банды из... Мемы из соцсетей. Свежак за 19 января Мемы из соцсетей. Свежак за 19 января Думал, это отрава для собак: у актёра российских сериалов нашли в трусах запрещённые вещества Думал, это отрава для собак: у актёра российских сериалов нашли в... Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Суд в Москве отправил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова Суд в Москве отправил в СИЗО главу узбекского землячества Баратова Полицейские спасли потерявшуюся и замерзающую девочку Полицейские спасли потерявшуюся и замерзающую девочку В Москве старший брат с друзьями наказали любителя молоденьких девочек В Москве старший брат с друзьями наказали любителя молоденьких девочек "Упс, простите, не та льдина": фейл пингвина "Упс, простите, не та льдина": фейл пингвина Чем занимаются кошки, пока хозяев нет дома Чем занимаются кошки, пока хозяев нет дома Снайперская рогатка Снайперская рогатка 18 британских актёров, которые по мнению пользователей сети являются величайшими в мире 18 британских актёров, которые по мнению пользователей сети... Проблема выбора Проблема выбора Полицейские в Лондоне притворяются пьяными, чтобы ловить воров Полицейские в Лондоне притворяются пьяными, чтобы ловить воров В Иркутской области семикласснице оторвало руки взрывом от зарядки смартфона В Иркутской области семикласснице оторвало руки взрывом от зарядки... Американец опоздал на рейс, побежал к самолету - его засосало в турбину Американец опоздал на рейс, побежал к самолету - его засосало в... 30 впечатляющих фотографий из разных уголков мира 30 впечатляющих фотографий из разных уголков мира Она считает себя правой и негодует, что подали жалобу. Кто виноват? Она считает себя правой и негодует, что подали жалобу. Кто виноват? Подборка аварий со "слепыми" водителями в Калининграде Подборка аварий со "слепыми" водителями в Калининграде
Портреты карандашом. Художник Владимир Ошмарин

Портреты карандашом. Художник Владимир Ошмарин

Автор:
19 января 2024 21:52
Метки: живопись   искусство   картины   
135
31

Посмотрев работы талантливого художника Владимира Ошмарина, можно с уверенностью сказать что все произведения, которые он создает, излучают энергию рук мастера своего дела.

И безусловно можно назвать Владимира настоящим художником-портретистом, кем он и является в настоящее время. Хотя он не заканчивал никаких художественных заведений, постоянно стремится к самосовершенствованию и саморазвитию в своей творческой деятельности.

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: живопись   искусство   картины   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Звёздный странник 5 часов назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Master Bo 23 минуты назад
Не плохо. Но такое я видел на Арбате, где за деньги вас так же нарисуют. Просто портреты, и никаких эмоций.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
scorpick Час назад
Блин, портреты это сложно. Я маслом пейзажи рисовал, как фотографии получались, но ни один портрет не попадал. Поймать неповторимость лица, его особенность, личность, нужен особенный талант.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106
maxer33 2 часа назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1073180



Другие посты автора
Популярное
Архипелаг Амстердам: жизнь в центре океана
Архипелаг Амстердам: жизнь в центре океана
Сама погибла и людей с собой забрала
Сама погибла и людей с собой забрала
Набирающие популярность
Померанский шпиц, который заработал миллионы
Померанский шпиц, который заработал миллионы
Это буду я
Это буду я
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не забудь про мусор

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#факты#аварии#Китай#Ynews#инцидент#собака
#животные#автомир#Юмор#люди#история#авто аварии#фильм#кот#забавно#Спасение
#машина#Прикол#в мире#кино#ДТП#Автовсячина#позитив#полиция#Разное#съемка
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Красавицы в живописи Красавицы в живописи Ведическая Русь Всеволода Иванова Ведическая Русь Всеволода Иванова 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии 10 самых дорогих картин Жана-Мишеля Баскии Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе

На что жалуетесь?

Вернуться