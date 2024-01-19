Портреты карандашом. Художник Владимир Ошмарин

Посмотрев работы талантливого художника Владимира Ошмарина, можно с уверенностью сказать что все произведения, которые он создает, излучают энергию рук мастера своего дела.

И безусловно можно назвать Владимира настоящим художником-портретистом, кем он и является в настоящее время. Хотя он не заканчивал никаких художественных заведений, постоянно стремится к самосовершенствованию и саморазвитию в своей творческой деятельности.

Интересного вам просмотра!