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"Гражданская война" в США начнётся 26 апреля 2024 года

"Гражданская война" в США начнётся 26 апреля 2024 года

Автор:
06 января 2024 20:05
Сообщество : Кино
Метки: Алекс Гарленд   гражданская война   кино   трейлер   фильм   
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Трейлер фильма "Гражданская война", фильм выходит в прокат 26.04.2024

События развернутся в недалёком будущем. 9 из 52 штатов США стали автономными, Калифорния и Техас объединились для противостояния с правительством страны. Сюжет фильма расскажет о журналистке, которая оказывается втянута в жестокий конфликт между сторонами.

...Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют Вашингтон...

Режиссёр и сценарист - Алекс Гарленд, известный по триллерам «Из машины», «Аннигиляция», «Род мужской», научно-фантастическому сериалу «Разрабы». Он же - сценарист фильма "Судья Дредд".

Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно и Ник Офферман.

В зарубежных кинотеатрах «Гражданская война» стартует 26 апреля 2024 года.


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Метки: Алекс Гарленд   гражданская война   кино   трейлер   фильм   
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22  комментария
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16k
Dobryi_KOT 13 часов назад
Подождём документалку на эту тему...
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50
maxer33 6 часов назад
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4k
Glory to Urine! 7 часов назад
Нерабское рагульё застыло в ожидании - подачек от хозяев более не будет. Ибо Украина - нерабское государство. Да, людей среди бела дня пинками забивают и похищают. Да, Зеблан с протянутой рукой куролесит по миру. Да, Украина зависит от американских выделений. Но запомните: Украина - крайне независимое государство. В Европах же тоже людей на улице воруют.
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17k
Majul 12 часов назад
Документалка?
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68k
doker 13 часов назад
Давайте, чтобы доллар упал у нас. Хотя бы до 50 рублей.
А потом про "гражданскую войну".
Мы в июле ближе были на 99%.
И ничего. И в Америке будет "ничего", как и во Франции - "ничего".
Народ тупой стал, ему пофиг, абы миску с пайкой дали.
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6k
livaneth 13 часов назад
Ерунда! Вот я как-то давно смотрел фантастику. Там короче в СССР отказались от Коммунистической идеи и решили строить капитализм. Потом СССР распался на пятнадцать независимых республик. Там еще было что-то про балет "Лебединное озеро". Потом начался геноцид русских в Кавказских и Среднеазиатских республиках. В общем сериал целый.
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2k
Максим Макашев 13 часов назад
наконец то пиндосы сняли фильм про самоуничтожение самих себя.
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207
iskra Максим Макашев 10 часов назад
Хе.. У них там хватает фильмов про конец света. И астероиды,и зомби,инопланетяне,катаклизмы,ИИ,мировая война, ледниковый период,и пр. и пр..
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