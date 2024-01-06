"Гражданская война" в США начнётся 26 апреля 2024 года

Трейлер фильма "Гражданская война", фильм выходит в прокат 26.04.2024
События развернутся в недалёком будущем. 9 из 52 штатов США стали автономными, Калифорния и Техас объединились для противостояния с правительством страны. Сюжет фильма расскажет о журналистке, которая оказывается втянута в жестокий конфликт между сторонами.
...Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют Вашингтон...
Режиссёр и сценарист - Алекс Гарленд, известный по триллерам «Из машины», «Аннигиляция», «Род мужской», научно-фантастическому сериалу «Разрабы». Он же - сценарист фильма "Судья Дредд".
Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно и Ник Офферман.
В зарубежных кинотеатрах «Гражданская война» стартует 26 апреля 2024 года.
Трейлер
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https://russian.rt.com/world/news/1254804-baiden-otstranenie-ugrozahttps://russian.rt.com/world/news/1254804-baiden-otstranenie-ugroza
А потом про "гражданскую войну".
Мы в июле ближе были на 99%.
И ничего. И в Америке будет "ничего", как и во Франции - "ничего".
Народ тупой стал, ему пофиг, абы миску с пайкой дали.
Это проблема отдельной страны, а не мировой экономики.
А также читал, как американцы поставляли пшеницу и молоко голодающим Поволжья, притом, что свои, американские граждане, страдали от недоедания.
Кстати, волна Великой депрессии вытолкнула Гитлера на верх в Германии.
Буржуинство ищет там, где выгодно... И так что дальше?
Третью Мировую объявить спасением цивилизации?
От кого спасать? Фашистов, коммунистов нет - от людей, лишних?