"Гражданская война" в США начнётся 26 апреля 2024 года

События развернутся в недалёком будущем. 9 из 52 штатов США стали автономными, Калифорния и Техас объединились для противостояния с правительством страны. Сюжет фильма расскажет о журналистке, которая оказывается втянута в жестокий конфликт между сторонами.

...Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют Вашингтон...



Режиссёр и сценарист - Алекс Гарленд, известный по триллерам «Из машины», «Аннигиляция», «Род мужской», научно-фантастическому сериалу «Разрабы». Он же - сценарист фильма "Судья Дредд".



Главные роли в фильме исполнили Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Хендерсон, Соноя Мидзуно и Ник Офферман.



В зарубежных кинотеатрах «Гражданская война» стартует 26 апреля 2024 года.