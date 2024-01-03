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Дети мигрантов избили девочку-сироту, пока их мать снимала всё на видео

Дети мигрантов избили девочку-сироту, пока их мать снимала всё на видео

Автор:
03 января 2024 13:28
Метки: Нижний Тагил   мигранты   преступление   
769
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Дети мигрантов затравили и запинали девочку-сироту в Нижнем Тагиле. Мать малолетних хулиганов снимала всё на видео и даже приняла непосредственное участие в избиении чужого ребёнка, сообщает источник.

Инцидент произошёл с ученицей школы №56 в Нижнем Тагиле 29 декабря. Два ученика 5-го класса - братья Рашад и Камал в последний день учебного года подкараулили после уроков своих одноклассников и избили их.


Сначала они ударили мальчика из школы, а потом набросились на девочку Соню, у которой нет родителей. Войдя в раж, они принялись пинать её ногами. Как пишет Telegram-канал "Многонационал", мать Рашада и Камала всё это снимала на телефон. Более того, она тоже ударила девочку.


В итоге Соню госпитализировали с сотрясением мозга и болями в животе. Полиция уже подтвердила факт нападения на ребёнка и установила личности хулиганов.


Отмечается, что до этого напавшие на девочку братья-мигранты учились в другой школе. Их выгнали оттуда за хулиганство и оскорбления. Примечательно, что законодательство России позволяет высылать из страны мигрантов, если кто-то из членов их семьи нарушил нормы права. Так, недавно из России выслали семьи мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь в Петербурге.

Источник:

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Метки: Нижний Тагил   мигранты   преступление   
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37  комментариев
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556
no. 2 часа назад
высылать. в пакетах.
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0
Stellar 4 минуты назад
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2k
Pinhead 16 минут назад
По ссылке которую оставил автор тоже не слова про эмигрантов. Просто он решил хайпануть и добавил это слово - триггер.
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2k
Pinhead 19 минут назад
@Админы. Оригинальная статья без каких либо эмигрантов. Пост - фейк
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771
Александр Полчаса назад
Выслать из страны,+100 обезьян земляков одним рейсом ,живыми он не прилетят на родину...
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414
tokol 41 минуту назад
Не тех в Питер расчленяют...
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244
Александр Портениер 42 минуты назад
Каждый год по 10% высылать из страны пока не поумнеют.
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16k
Kucher 49 минут назад
Самка чучмека учет своих недоносков типичному для чурок поведению.
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16k
куджо 49 минут назад
Этот пузырь лопнет ведь...
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7k
Умница-красавица 58 минут назад
Не хотите, чтобы вашим сознанием манипулировали - не поддавайтесь на провокации. Автору поста - выпить йаду и
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2k
Mikhail Час назад
да они едут в россию чисто как на сафари.
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1M
Великий Немой Час назад
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5k
Ал Ди Час назад
Автор ты чей агент будешь? 26 постов и ни один пост без слова мигранты.
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56k
Мойша Час назад
Чемодан - вокзал-кишлак. И не забудет оплатить штрафы в пользу пострадавших и отправку в горы.
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6k
Alex Час назад
Сжечь черножопую мразь и ее личинок
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7k
tamin 2 часа назад
Не надо их высылать из страны. Похоронить. И еще 100 их родственников
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