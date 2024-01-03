Дети мигрантов избили девочку-сироту, пока их мать снимала всё на видео

Дети мигрантов затравили и запинали девочку-сироту в Нижнем Тагиле. Мать малолетних хулиганов снимала всё на видео и даже приняла непосредственное участие в избиении чужого ребёнка, сообщает источник.
Инцидент произошёл с ученицей школы №56 в Нижнем Тагиле 29 декабря. Два ученика 5-го класса - братья Рашад и Камал в последний день учебного года подкараулили после уроков своих одноклассников и избили их.
Сначала они ударили мальчика из школы, а потом набросились на девочку Соню, у которой нет родителей. Войдя в раж, они принялись пинать её ногами. Как пишет Telegram-канал "Многонационал", мать Рашада и Камала всё это снимала на телефон. Более того, она тоже ударила девочку.
В итоге Соню госпитализировали с сотрясением мозга и болями в животе. Полиция уже подтвердила факт нападения на ребёнка и установила личности хулиганов.
Отмечается, что до этого напавшие на девочку братья-мигранты учились в другой школе. Их выгнали оттуда за хулиганство и оскорбления. Примечательно, что законодательство России позволяет высылать из страны мигрантов, если кто-то из членов их семьи нарушил нормы права. Так, недавно из России выслали семьи мигрантов, чьи дети потушили Вечный огонь в Петербурге.
Источник:
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Сначала проверь, а уж потом обвиняй в провокации.
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