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«Такого снегопада...»

«Такого снегопада...»

Автор:
24 декабря 2023 21:30
Метки: СССР   история   фото   
278
22

Про снегопад в СССР.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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6k
TirAn 6 часов назад
Бухта Финвал (Бечивинская) 1993-1995
снег до 3 этажа.
Бухта Финвал (Бечивинская) 1993-1995 снег до 3 этажа.
Бухта Финвал (Бечивинская) 1993-1995 снег до 3 этажа.
Бухта Финвал (Бечивинская) 1993-1995 снег до 3 этажа.
Бухта Финвал (Бечивинская) 1993-1995 снег до 3 этажа.
Бухта Финвал (Бечивинская) 1993-1995 снег до 3 этажа.
Бухта Финвал (Бечивинская) 1993-1995 снег до 3 этажа.
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14k
Ser 4 часа назад
немного снега выпало....
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