«Такого снегопада...»

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Про снегопад в СССР.
Интересного вам просмотра!
2.
Очистка тротуаров от снега в порядке трудовой повинности. 1919 год. Неизвестный автор. Москва.
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Очистка от снега центральной площади города. 20 февраля 1956 года. Автор: Валентин Хухлаев. Московская область, Старая Купавна.
16.
Субботник: уборка территории у Дворца культуры металлургов. 12 апреля 1969 года. Автор: Ю. Воронов. Череповец.
17.
Андрей Александрович Пассар. 28 ноября 1977 года. Автор: Николай Кочнев. Московская область, деревня Малеевка.
21.
Расчистка трассы строящейся автодороги от снега. Москва – Минск – Брест». 1982–1983 годы. Автор: Вадим Качан. Белорусская ССР, Минская область.
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