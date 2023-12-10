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Работы фотографа Андрея Базанова

Работы фотографа Андрея Базанова

Автор:
10 декабря 2023 21:52
Метки: красиво   природа   фото   
130
41

Андрей Базанов о себе: «Первые лучи солнца, озаренное багрянцем небо, ветер в лицо, шум волны и одинокий крик чайки вдали - идеальное утро... для меня.
Меня зовут Андрей Базанов. Созерцание красоты и умиротворения природы, вкус путешествия всегда завораживали меня и наполняли мою душу восторгом! Поэтому путь пейзажного фотографа оказался для меня неизбежен.

Интересного вам просмотра!

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Метки: красиво   природа   фото   
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