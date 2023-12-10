Работы фотографа Андрея Базанова

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Андрей Базанов о себе: «Первые лучи солнца, озаренное багрянцем небо, ветер в лицо, шум волны и одинокий крик чайки вдали - идеальное утро... для меня.
Меня зовут Андрей Базанов. Созерцание красоты и умиротворения природы, вкус путешествия всегда завораживали меня и наполняли мою душу восторгом! Поэтому путь пейзажного фотографа оказался для меня неизбежен.
Интересного вам просмотра!
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Для меня пейзажная фотография – это, прежде всего не технические знания, а способность заставить себя встать рано утром, уйти далеко и забраться высоко. Поэтому никогда не отказывайте себе в новом путешествии только потому, что техника ваша слаба или навыки несовершенны. В своих путешествиях я люблю изучать новые места, покорять незнакомые вершины и искать интересные ракурсы. Но есть у меня и любимые места, куда я возвращаюсь снова и снова и каждый раз нахожу там новые, ранее невиданные красоты.
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