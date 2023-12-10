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Какой была Москва в 1994 году

Какой была Москва в 1994 году

Автор:
10 декабря 2023 21:16
Метки: Россия   история   фото   
305
30

1994 год: страна очень неумело переходит к рыночной экономике, а с финансовой грамотностью у населения по-прежнему всё очень плохо, поэтому на удочку "МММ" попадаются миллионы россиян. Все вдруг решили, что можно разбогатеть ничего не делая. И действительно, у первых участников пирамиды это получается, а что было дальше вам прекрасно известно.

Давайте посмотрим на Москву в тот год!

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   история   фото   
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Ваня 2 часа назад
гнусные 90-е...
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