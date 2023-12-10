Какой была Москва в 1994 году

1994 год: страна очень неумело переходит к рыночной экономике, а с финансовой грамотностью у населения по-прежнему всё очень плохо, поэтому на удочку "МММ" попадаются миллионы россиян. Все вдруг решили, что можно разбогатеть ничего не делая. И действительно, у первых участников пирамиды это получается, а что было дальше вам прекрасно известно.
Давайте посмотрим на Москву в тот год!
Интересного вам просмотра!
2.
Митинг обманутых дольщиков.
5.
Москву периодически подтапливало. На Новосибирской улице из 677-го ЛИАЗа в определённые моменты нужно было выбираться вплавь.
12.
23 августа 1994 года на стадионе "Динамо" состоялся прощальный матч Фёдора Черенкова.
21.
А таким в те годы был район метро "Бибирево". Сейчас вместо небольшого парка за станцией здесь скопище торговых центров.
23.
Смоленская площадь образца 1994 года. С парковкой уже всё плохо, а вот Смоленский пассаж на заднем плане ещё вырасти не успел.
24.
На Новокузнецкой улице, дом 40 совершено покушение на Бориса Березовского.
26.
В хлебный отдел магазина на Никольской улице заскочил не кто иной, как Билл Клинтон.
27.
Впервые в Москве - официальная платная парковка! Такие вот забавные паркоматы установили на Тверской улице.
28.
Потрясающий укзатель на 84-м километре МКАД. Попробуй эту схему прочитать на скорости, дорогой водитель!
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