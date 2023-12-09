Прогулка по Санкт-Петербургу 1994 года

27.

Перенос состоялся 9 ноября 1994 года, а летом во дворе Мраморного дворца стояла инсталляция, которую назвали "Время в мраморе". При советской власти на этом месте находился броневик "Остин-Путиловец" под названием "Враг капитала". Он был установлен в 1950-х годах. Утверждали что "с этого броневика Ленин в апреле 1917 года провозгласил революцию". На самом деле это миф: первый броневик этой модели был изготовлен только в марте 1918 года, а броневик "Враг капитала" - только в августе 1919 года.