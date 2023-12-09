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Прогулка по&nbsp;Санкт-Петербургу 1994 года

Прогулка по Санкт-Петербургу 1994 года

Автор:
09 декабря 2023 21:44
Метки: Россия   история   фото   
442
29

Сегодня у нас по плану 1994 год.

Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Россия   история   фото   
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5  комментариев
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2k
Максим Макашев 12 часов назад
"...на месте броневика появился поддержанный "Форд"..."
**************
а ЧТО или КОГО этот Форд ПОДДЕРЖИВАЛ?
Аффтар! В ШКОЛУ! УЧИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК!
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213
Вовин 11 часов назад
7 чушканы)
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Юганск

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