Прогулка по Санкт-Петербургу 1994 года

442
29
Сегодня у нас по плану 1994 год.
Давайте вместе вспомним, каким тогда был Санкт-Петербург!
Интересного вам просмотра!
2.
В Петрикирхе на Невском проспекте идёт демонтаж плавательного бассейна, который здесь появился после перестройки здания в 1958 году.
×
×
3.
В 1994 году в Санкт-Петербурге прошли Игры доброй воли. Около Петропавловской крепости играли в пляжный волейбол.
5.
Солдаты роты почетного караула демонстрируют растяжку на территории бывшего Ленинградского высшего артиллерийского командного училища.
14.
Конюшенная площадь ещё с действующим трамвайным кольцом, которое исчезнет отсюда спустя 4 года - в 1998 году.
21.
В 1994 году в Россию с визитом приехала королева Великобритании Елизавета Вторая. На фото королева посещает Петропавловскую крепость.
26.
Бензоколонка на перекрёстке Кушелевской дороги и проспекта Непокорённых. Сейчас на её месте находится АЗС ПТК.
27.
Перевоз памятника императору Александру III из двора Русского музея во двор Мраморного дворца.
Перенос состоялся 9 ноября 1994 года, а летом во дворе Мраморного дворца стояла инсталляция, которую назвали "Время в мраморе". При советской власти на этом месте находился броневик "Остин-Путиловец" под названием "Враг капитала". Он был установлен в 1950-х годах. Утверждали что "с этого броневика Ленин в апреле 1917 года провозгласил революцию". На самом деле это миф: первый броневик этой модели был изготовлен только в марте 1918 года, а броневик "Враг капитала" - только в августе 1919 года.
29.
Невский проспект в районе Перекупного переулка. Сейчас на месте ларёчков вырос новый бизнес-центр.
Источник:
Еще крутые истории!
- 13 историй с подкатами, которые девушки запомнили навсегда
- "Я родилась в начале 90-х": девушка рассказала о жизни в коммунальной квартире
- 10 самых необычных завещаний в истории
- Девушка 22 года дружит с африканской черепахой
Новости партнёров
реклама
**************
а ЧТО или КОГО этот Форд ПОДДЕРЖИВАЛ?
Аффтар! В ШКОЛУ! УЧИТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК!
Ночи вам спокойной, выискиватель сенсаций!