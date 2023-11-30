Верховный суд России признал экстремистским Международное ЛГБТ-движение

В четверг, 30 ноября, Верховный суд рассмотрел административный иск Министерства юстиции и признал экстремистской организацией "Международное общественное движение ЛГБТ". Таким образом, деятельность организации в России теперь запрещена.





Отмечается, что Минюст подал иск 17 ноября. Сегодняшнее заседание проходило в засекреченном и закрытом режиме в присутствии представителя истца и без ответчика, а журналистов пустили в зал заседаний только на оглашение решения. По данным ТАСС, на изучение предоставленных Минюстом доказательств у Верховного суда ушло четыре часа.



