Верховный суд России признал экстремистским Международное ЛГБТ-движение

Отмечается, что заседание ведомства проходило в закрытом режиме и без ответчика.
В четверг, 30 ноября, Верховный суд рассмотрел административный иск Министерства юстиции и признал экстремистской организацией "Международное общественное движение ЛГБТ". Таким образом, деятельность организации в России теперь запрещена.
Отмечается, что Минюст подал иск 17 ноября. Сегодняшнее заседание проходило в засекреченном и закрытом режиме в присутствии представителя истца и без ответчика, а журналистов пустили в зал заседаний только на оглашение решения. По данным ТАСС, на изучение предоставленных Минюстом доказательств у Верховного суда ушло четыре часа.
"В деятельности движения на территории Российской Федерации были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни", — говорится в решении суда.
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А тем временем все оппозиционные СМИ такие, как "Новая Газета Европа", "Медуза", "Дождь", "SOTA", "ОВД-Инфо" и другие менее известные издания выразили солидарность с ЛГБТ-движением и устроили флешмоб, разместив на своих аватарах в соцсетях радужные флаги. Отмечается, что после этого многие каналы начали терять сотни и тысячи подписчиков.
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