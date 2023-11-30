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Верховный суд России признал экстремистским Международное ЛГБТ-движение

Верховный суд России признал экстремистским Международное ЛГБТ-движение

Автор:
30 ноября 2023 15:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Верховный Суд   Видео   ЛГБТ-движение   запрет   решение   эскремизм   
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Отмечается, что заседание ведомства проходило в закрытом режиме и без ответчика.

В четверг, 30 ноября, Верховный суд рассмотрел административный иск Министерства юстиции и признал экстремистской организацией "Международное общественное движение ЛГБТ". Таким образом, деятельность организации в России теперь запрещена.


Отмечается, что Минюст подал иск 17 ноября. Сегодняшнее заседание проходило в засекреченном и закрытом режиме в присутствии представителя истца и без ответчика, а журналистов пустили в зал заседаний только на оглашение решения. По данным ТАСС, на изучение предоставленных Минюстом доказательств у Верховного суда ушло четыре часа.


"В деятельности движения на территории Российской Федерации были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни", — говорится в решении суда.

А тем временем все оппозиционные СМИ такие, как "Новая Газета Европа", "Медуза", "Дождь", "SOTA", "ОВД-Инфо" и другие менее известные издания выразили солидарность с ЛГБТ-движением и устроили флешмоб, разместив на своих аватарах в соцсетях радужные флаги. Отмечается, что после этого многие каналы начали терять сотни и тысячи подписчиков.

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Метки: Верховный Суд   Видео   ЛГБТ-движение   запрет   решение   эскремизм   
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1M
NAZARETH (модер) 43 минуты назад
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Parus59 Полчаса назад
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