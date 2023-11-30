В России признали экстремистским движение ЛГБТ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/
Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны
"Удовлетворить иск Министерства юстиции о признании движения ЛГБТ экстремистским", - огласил решение судья.
Решение суда подлежит немедленному исполнению. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились. Изучение доказательств, представленных Минюстом, заняло у суда около четырех часов, после чего была оглашена резолютивная часть решения, из которой остаются неизвестными мотивы суда.
Минюст ранее обратился в суд с иском о запрете движения ЛГБТ. Как отмечалось в иске, в деятельности движения на территории Российской Федерации были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.
Источник:
- Судам запретили использовать котов в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговоров
- Участники реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара" подали в суд на Netflix из-за полученных травм
- На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела
- «Речь Бога»: экс-замглавы МЧС Татарстана, подозреваемый в хищении 40 миллионов рублей, начал страдать слуховыми галлюцинациями
- Испанский наркобарон подал в суд на Netflix из-за сериала, в котором его изобразили импотентом
===
Хотелось бы понять, что именно запрещено? Возбуждение социальной и религиозной розни и раньше было запрещено. Гей-парады? Это хорошо. Носить флаг с радугой? А радуга чем виновата? Долбиться в жопу? Вроде как, они это делают и без всяких движений... хотя точно не знаю, надо уточнить у начальника.
В общем, не совсем понятно, что именно запретили и как будут реагировать на нарушение этого запрета.
или психушка или зона.
И это ПРАВИЛЬНО.
Наконец то.
Но пдоры как были так и остались. И могут говорить "я, канешн, против лгбт, но не хочешь ли ты, мой дорогой друг, пожахать друг друга в очко". Это же не пропаганда, просто спросил.
Если никто не будет знать о том, что ты педик, то и пропаганды не будет, и соответственно статьи. Играйте ночью тихонько, а не орите везде, что вы педерасты и вас нужно уважать, ценить и позволять.