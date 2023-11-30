FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11008 постов • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В России признали экстремистским движение ЛГБТ

В России признали экстремистским движение ЛГБТ

Автор:
30 ноября 2023 15:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ЛГБТ   Суд   запрещено   извращенцы   экстремизм   
253
1

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/

Верховный суд России признал движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны

"Удовлетворить иск Министерства юстиции о признании движения ЛГБТ экстремистским", - огласил решение судья.


Решение суда подлежит немедленному исполнению. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились. Изучение доказательств, представленных Минюстом, заняло у суда около четырех часов, после чего была оглашена резолютивная часть решения, из которой остаются неизвестными мотивы суда.


Минюст ранее обратился в суд с иском о запрете движения ЛГБТ. Как отмечалось в иске, в деятельности движения на территории Российской Федерации были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ЛГБТ   Суд   запрещено   извращенцы   экстремизм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Том Сойер Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
277
Владимир 4 минуты назад
Ну вот есть же хорошие новости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy 13 минут назад
Божечки, это что теперь Вололодина посадят, как экстремиста? Или это про что-то иное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
Z 20 минут назад
Такой организации/движения и нет вроде, они неформалы. Это минюст решил закрепить так сказать, инициативу, для подведения черты, отчитаться. Типо дело сделано, а по факту ничего не изменится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ron 48 минут назад
Как отмечалось в иске, в деятельности движения на территории Российской Федерации были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.
===
Хотелось бы понять, что именно запрещено? Возбуждение социальной и религиозной розни и раньше было запрещено. Гей-парады? Это хорошо. Носить флаг с радугой? А радуга чем виновата? Долбиться в жопу? Вроде как, они это делают и без всяких движений... хотя точно не знаю, надо уточнить у начальника.
В общем, не совсем понятно, что именно запретили и как будут реагировать на нарушение этого запрета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
86k
Доктор Джонс 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
* You All 53 минуты назад
хоть 1 нормальный запрет,а не как обычно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
albedo 59 минут назад
Следующий логический шаг - как в СССР:
или психушка или зона.
И это ПРАВИЛЬНО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
ruslan d albedo 45 минут назад
А что толку , их количество не убавится, против природы не попрешь ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
ruslan d vasilykopkov 17 минут назад
Да не , ну какая мода ? Как можно стать геем ради моды ? Это сто пудов природные отклонения , которые человек обуздать не может , но при этом он может быть весьма полезным членом общества . Да на самом деле мы даже про друзей своих далеко не все знаем , что говорить о массах ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
ruslan d Влад 14 минут назад
Да ну , сказки какие-то ... Но даже если так , то пропаганда и трудоустройство подобным образом это разные вещи , обе не здоровые но разные ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
ruslan d 59 минут назад
Хороший сегодня день , сначала памятник беляку снесли , теперь еще и это
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу Час назад
УРААА Товарищи !
Наконец то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
pynh Час назад
А толку? Ну хорошо, нельзя говорить "лгбт заибись".
Но пдоры как были так и остались. И могут говорить "я, канешн, против лгбт, но не хочешь ли ты, мой дорогой друг, пожахать друг друга в очко". Это же не пропаганда, просто спросил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
130
Falke ruslan d 38 минут назад
Как они живут за закрытыми дверями мне абсолютно пофиг, но когда мне коолега ( лесби ) стала доказывать, что это я не нормальный, потому что женщин люблю, то очень раздражает.. Двадцать лет назад мне за мои взгляды сказали, что я очень прогрессивный, а сейчас на те же самые слова отвечают агрессией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
224
ruslan d Falke Полчаса назад
Согласен , в своих тусовках пусть живут как угодно , но только чтоб другие не видели ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77k
Viktor Час назад
Только так и никак иначе!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
27780



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 потрясающих археологических находок
25 потрясающих археологических находок
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 ноября
Набирающие популярность в сообществах
Единый стандарт московских вокзалов. Как они выглядят после ремонта?⁠⁠
Единый стандарт московских вокзалов. Как они выглядят после ремонта?⁠⁠
С добрым утром
С добрым утром
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Великие люди, которые дорвались до современных технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороший совет

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#люди#забавно#интересное#история#удивительно#подборка#полиция
#в мире#машина#Прикол#ДТП#авто аварии#кино#фильм#Автовсячина#новости#улыбнуло
#Юмор#автомобили#животные#аварии#факты#Китай#позитив#Ynews#Россия#познавательно
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? «Невозможно залезть на ёлку и попу не ободрать»: Никита Михалков рассказал, почему признание ЛГБТ экстремистской организацией в России - это правильный ход «Невозможно залезть на ёлку и попу не ободрать»: Никита Михалков рассказал, почему признание... На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три... Участники реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара" подали в суд на Netflix из-за полученных травм Участники реалити-шоу по мотивам "Игры в кальмара" подали в суд на Netflix из-за полученных травм Судам запретили использовать котов в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговоров Судам запретили использовать котов в качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговоров Испанский наркобарон подал в суд на Netflix из-за сериала, в котором его изобразили импотентом Испанский наркобарон подал в суд на Netflix из-за сериала, в котором его изобразили импотентом

На что жалуетесь?

Вернуться