В России признали экстремистским движение ЛГБТ

"Удовлетворить иск Министерства юстиции о признании движения ЛГБТ экстремистским", - огласил решение судья.





Решение суда подлежит немедленному исполнению. Заседание прошло в закрытом режиме из-за наличия в деле секретных материалов, представители ответчика в суд не явились. Изучение доказательств, представленных Минюстом, заняло у суда около четырех часов, после чего была оглашена резолютивная часть решения, из которой остаются неизвестными мотивы суда.





Минюст ранее обратился в суд с иском о запрете движения ЛГБТ. Как отмечалось в иске, в деятельности движения на территории Российской Федерации были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.