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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
25 ноября 2023 21:53
Метки: СССР   история   фото   
342
27

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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−3
Игорь Великий 7 часов назад
Супер !
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Головасыр коричнештанник 2 часа назад
последняя г. Владимир, ул. Большая Московская
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Юганск

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