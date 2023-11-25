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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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3.
Тула. Вид на автовокзал и Главный корпус политехнического института с проспекта Ленина. 1967 год.
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