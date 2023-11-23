15 фотографий-победителей фотоконкурса смешных фотографий дикой природы

237
15
Сегодня названы победители премии среди смешных фотографий дикой природы Comedy Wildlife Photography Awards 2023
"Air Guitar Roo"
Автор-победитель - Джейсон Мур, Австралия. Фото кенгуру с воображаемой гитарой - абсолютный победитель фотоконкурса
Выдра-балерина
Автор: Оттер Квек (Otter Kwek). "Балерина-выдра грациозно танцует в позе арабески. Выдра прыгала, пытаясь ухватиться за нависающие листья, и во время необычного приземления оказалась в позе арабески"
×
×
Снежок
Автор: Жак Пулар. Белая куропатка. Снимок сделан на Шпицбергене, очень холодная зима.
"Спор"
Автор Яцек Станкевич. "Я заснял эту сцену, наблюдая за птицами в Беловежской пуще. Мои друзья интерпретируют эту сцену двояко. 1 Маленький непослушный ребенок спорит с родителями. 2. Один ребенок сообщает родителям, что его брат сделал что-то не так: смотрите, он разбил стекло в окне. "
"Денди тропического леса"
Автор Дельфина Казимир. Фотография сделана в обезьяньем лесу в Убуде, Бали.
Привет, братан!
Автор Пратик Мондал. Фотография сделана в национальном парке Кеоладео, Бхаратпур, Раджастхан, Индия
"Лиса с сигарой"
Автор Дакота Ваккаро. Лисята оттачивали охотничьи навыки с ветками и разными деревяшками. Фото сделано в тот момент, когда лисёнок "поймал" и схватил кусок старой ветки...
"Я наконец-то научился летать... Или нет?"
Автор Тимея Амбрус: "Суслик прыгнул так, как будто мог летать. К сожалению, у него нет крыльев. К его удивлению, он упал обратно на землю ".
"Счастливая черепаха"
Автор Цахи Финкельштейн. "Болотная черепаха удивлена и улыбается стрекозе, сидящей у нее на носу".
Фото для семейного альбома
Автор Зои Эшдаун. "Олуши выглядят как гордые родители, позирующие со своим ребенком - определенно для семейного альбома! "
Источник:
Ссылки по теме:
- Победители престижного фотоконкурса One Eyeland Photography Awards 2021
- 20+ фото, доказывающих, как важно беречь нашу красивую природу
- 20+ кадров с птицами, которые поражают своей красотой
- 20+ любопытных кадров дикой природы
- 10+ интересных подводных снимков со всего мира
Новости партнёров
реклама