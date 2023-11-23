«Невозможно залезть на елку и попу не ободрать»: Никита Михалков рассказал, почему признание ЛГБТ экстремистской организацией в России - это правильный ход

Ранее известный режиссёр прошёлся на тему премии «Оскар» и заявил, что американский кинематограф умирает.
Минюст России решил признать ЛГБТ-организации экстремистскими. Подготовил соответствующее обращение и направил его в суд. Как это будет проходить и возможно ли определить критерии экстремизма в ЛГБТ - об этом мы скоро узнаем. Но если такое решение одобрят, то оно станет прецедентом не только для нашей страны, а и для всей Европы.
По поводу ЛГБТ и экстремизма немедленно высказался депутат Милонов. Эксцентричный парламентарий заявил, что это «богомерзкое» движение. Как ни странно, но в его словах есть определённая логика о противоречии принципов ЛГБТ и Конституции РФ.
Конечно, конечно, надо признавать экстремистским и запрещать. Мало того, что это движение является богомерзким явлением, так их идеология отрицает конституционные основы российского государственного строя, так как в Конституции РФ заложен принцип уважения семьи, что семья — это союз мужчины и женщины. А ЛГБТ-движение требует радикального изменения строя, радикального признания иных форм семьи.
Поэтому ЛГБТ-движение — экстремисты. Дело не в нашей любви-нелюбви, у них идеология экстремистская, дело в ней, а не в ориентации. Это радикальное политическое течение.
Об ЛГБТ порассуждал и режиссёр Никита Михалков. По его мнению, большинство россиян решение о признании этого движения экстремистским одобрит.
Я убеждён, что 90% населения страны воспримут это как правильный ход. (Иначе) из этой мягкости вырастает то, что потом превращается в обыкновенный фашизм. Нас никто из них (сторонников ЛГБТ) не пожалеет, если мы не будем на это смотреть без страха, если мы не будем к этому относиться как к единственной возможности сохранить Родину, народ, население, смысл жизни для людей. Поэтому приходит время определяться уже. На ёлку влезть и попу не ободрать не получится.
До этого Никита Сергеевич заявлял, что кинопремия «Оскар» умерла, а западный кинематограф как следует потрепали насильно внедряемые принципы толерантности и разнообразия. Например, для того, чтобы выдвинуть картину на кинопремию, она должна будет соответствовать хотя бы двум из 4 критериев:
- Среди актёров должно соблюдаться расовое и гендерное разнообразие.
- В съёмочной команде должны быть представлены различные меньшинства.
- Спонсоры фильма должны отдельно оплачивать интернатуру и стажировку представителям меньшинств.
- В киностудии, тоже должны заседать граждане из меньшинств.
Соблюдаете 2 критерия - милости просим на «Оскар». Если нет - снимайте для себя, никаких премий не получите. По идее, чтобы получить золотую статуэтку, в кино должны снять индейца и его друга-афроамериканца. Режиссёром кино сделать феминистку, лесбиянку и борца за права угнетённого народа Ботсваны. А продюсером и представителем киностудии - трансгендера. Так победят по всем критериям.
Может быть Никита Сергеевич не так уж и неправ по поводу «Оскара» и Голливуда.
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гнать гомосятину поганой метлой нужно везде и всегда!
Ты со своими флагами только рекламу движухе заднеприводных делаешь.!
УДАЛИ флаги!
как начались бесконечные марвелы и "повесточка" тогда всё и сдохло.
считаешь никитку самым правильным, стоило ему сказать то, что хотело услышать большинство?
а о его "заслугах" сразу все забыли, он же, вон, против пдоров.
забавные вы, хомячки.