«Невозможно залезть на елку и попу не ободрать»: Никита Михалков рассказал, почему признание ЛГБТ экстремистской организацией в России - это правильный ход

До этого Никита Сергеевич заявлял, что кинопремия «Оскар» умерла, а западный кинематограф как следует потрепали насильно внедряемые принципы толерантности и разнообразия. Например, для того, чтобы выдвинуть картину на кинопремию, она должна будет соответствовать хотя бы двум из 4 критериев:

Среди актёров должно соблюдаться расовое и гендерное разнообразие.

В съёмочной команде должны быть представлены различные меньшинства.

Спонсоры фильма должны отдельно оплачивать интернатуру и стажировку представителям меньшинств.

В киностудии, тоже должны заседать граждане из меньшинств.

Соблюдаете 2 критерия - милости просим на «Оскар». Если нет - снимайте для себя, никаких премий не получите. По идее, чтобы получить золотую статуэтку, в кино должны снять индейца и его друга-афроамериканца. Режиссёром кино сделать феминистку, лесбиянку и борца за права угнетённого народа Ботсваны. А продюсером и представителем киностудии - трансгендера. Так победят по всем критериям.