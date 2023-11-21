FISHKINET
Разборка «карманной» PlayStation Portal выявила слабый чип и сложности с ремонтом (видео) Разборка «карманной» PlayStation Portal выявила слабый чип и... 35 курьёзных исторических снимков из разных эпох 35 курьёзных исторических снимков из разных эпох 30 эпичных фейлов со стиркой, которые вызывают смех и слёзы 30 эпичных фейлов со стиркой, которые вызывают смех и слёзы Британские ученые собираются к 2028 году воскресить мамонтов Британские ученые собираются к 2028 году воскресить мамонтов Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные При попытке приземлиться на Гавайях рухнул в воду самолёт-разведчик При попытке приземлиться на Гавайях рухнул в воду самолёт-разведчик Восстановление повреждённого тромбона Восстановление повреждённого тромбона Женщина от страха несколько раз потеряла сознание на аттракционе Женщина от страха несколько раз потеряла сознание на аттракционе Хавьер Милей и его... странные цитаты Хавьер Милей и его... странные цитаты В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25 В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25 В центре Москвы парень покончил с собой в тире В центре Москвы парень покончил с собой в тире Полицейские задержали сотрудников одного из дилерских центров Москвы за мошенничество Полицейские задержали сотрудников одного из дилерских центров... Чудо на озере Пенёр: как маленькая дырка унесла в подземный мир 11 барж, автомобили, дома Чудо на озере Пенёр: как маленькая дырка унесла в подземный мир 11... Королевская кобра принимает душ&nbsp; Королевская кобра принимает душ  "Думали, что мефедрон": в Астрахани около 30 человек отравились метадоном, который распространяли три закладчика-мигранта "Думали, что мефедрон": в Астрахани около 30 человек отравились... 30 курьёзных случаев из жизни сотрудников техподдержки 30 курьёзных случаев из жизни сотрудников техподдержки Эхо девяностых: в Москве под рестораном обнаружили массовое захоронение Эхо девяностых: в Москве под рестораном обнаружили массовое... Новые отличные демотиваторы для поднятия настроения! Новые отличные демотиваторы для поднятия настроения! Неожиданное выступление водителя Приоры Неожиданное выступление водителя Приоры
Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
21 ноября 2023 22:18
Метки: СССР   история   фото   
395
27

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Слепой Пью 6 часов назад
Красиво... нескромный вопрос: в Латгалии от совецких трамваев и троллейбусов отказались уже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1045490



Другие посты автора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Главное - это внимание

Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#Прикол#аварии#фильм#позитив#Ynews#Китай#полиция
#автомобили#машина#животные#кино#ДТП#люди#Россия#Разное#дети#конфликт
#автомир#интересно#факты#интересное#авто аварии#Автовсячина#забавно#история#улыбнуло#съемка
Быть таким как все с детства не умел? Быть таким как все с детства не умел? 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР 18 снимков о том, как Dior привез французскую моду в СССР Ностальгическая жара прошлых лет Ностальгическая жара прошлых лет История советских кассетных магнитофонов История советских кассетных магнитофонов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов Один из лучших в документальной фотографии - Георгий Петрусов От Советского информбюро: краткая история радио в СССР От Советского информбюро: краткая история радио в СССР

На что жалуетесь?

Вернуться