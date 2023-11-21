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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
2.
Тула. Вид из ворот Пятницкой башни внутрь Тульского кремля. Вдали, за Успенском собором виден вход на стадион "Зенит". 1962 год.
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3.
Киреевск, Тульская область. Набережная в районе современного Брусяновского микрорайона. 1960-1970-е годы.
5.
Набережные Челны, Татарская АССР. Отдел кадров уже есть, а завод только готовится к открытию. 1970-е годы.
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