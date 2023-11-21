Футболист-трансгендер ушёл из английского клуба из-за того, что соперницы отказывались с ним играть

Толерантность с инклюзивностью свернули куда-то не туда.
В последние годы на Западе начался настоящий бум ЛГБТ. На смену привычным он и она пришло непонятное Оно, и если вскоре кто-то решит обозвать себя «Нечто» - никто уже не удивится.
Это явление проникло в культуру и спорт. С последним стало совсем непонятно - мужики получили право соревноваться в женских турнирах. Например, так случилось с велоспортом, плаванием и даже тяжёлой атлетикой.
Не остался в стороне и спорт №1 - футбол.
В Англии есть женский футбольный клуб «Россингтон», за него выступала спортсменка с сюрпризом по имени Франческа Нидхэм. Во время одного из матчей, он/она сломала колено сопернице. После этого девчонки из всех клубов объявили, что против этой мужеженщины играть не будут. И спортсмен-костолом ушёл из “Россингтона”.
Печально признавать, что эта ситуация противоречит всему в политике разнообразия и инклюзивности, учитывая, что я старательно выполняла все требования, установленные Футбольной ассоциацией Англии (FA) для участия в играх. Это решение основано на желании защитить команду и траекторию развития клуба. Я искренне надеюсь, что проблема предполагаемой дискриминации в отношении меня может быть решена мирным и быстрым путем при полной поддержке футбольной ассоциации и политики, которую они написали и одобрили, - заявил обиженный спортсмен.
Теперь подаст в суд и будет отстаивать право калечить женщин. Заодно схлестнётся с дискриминацией в спорте. Если одержит верх - в футболе наступит невыносимая инклюзивность, за которую и борется Нидхэм и другие трансгендеры.
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Ну вот. Получите и распишитесь.
Соревнуйтесь на здоровье.
Если мужику гармонально вырастили сиськи, вместо члена сформировали вагину, то по сути это теперь - "Футболистка-трансгендер"?
Раньше такая дичь даже в качестве шутки находила мало одобрения, а теперь на полную мощность выталкивает здоровые устои общества.
Эти гомункулы ратуют за инклюзивность и насильно впихивают п#доргов, черных и других сказочных персонажей в КАЖДЫЙ фильм. То есть "оно" должно быть везде. Почему бле#ть я не вижу ни одно существо этой самоидентификации в мужском спорте?!!! ЧТО ЗА НАХ#Й ДИСКРИМИНАЦИЯ? Я желаю видеть обиженную Франческу Нидхэм в мужском футболе. Желаю видеть, как ей мужики сломают оба колена во имя равноправия. А заодно и руки.
Шикарный термин! Сам придумал?