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Футболист-трансгендер ушёл из английского клуба из-за того, что соперницы отказывались с ним играть

Футболист-трансгендер ушёл из английского клуба из-за того, что соперницы отказывались с ним играть

Автор:
21 ноября 2023 16:17
Сообщество : Спорт
Метки: transgender   Англия   ЛГБТ   Франческа Нидхэм   инклюзивность   толерантность   футбол   
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Толерантность с инклюзивностью свернули куда-то не туда.

В последние годы на Западе начался настоящий бум ЛГБТ. На смену привычным он и она пришло непонятное Оно, и если вскоре кто-то решит обозвать себя «Нечто» - никто уже не удивится.

Это явление проникло в культуру и спорт. С последним стало совсем непонятно - мужики получили право соревноваться в женских турнирах. Например, так случилось с велоспортом, плаванием и даже тяжёлой атлетикой.

Не остался в стороне и спорт №1 - футбол.

В Англии есть женский футбольный клуб «Россингтон», за него выступала спортсменка с сюрпризом по имени Франческа Нидхэм. Во время одного из матчей, он/она сломала колено сопернице. После этого девчонки из всех клубов объявили, что против этой мужеженщины играть не будут. И спортсмен-костолом ушёл из “Россингтона”.

Печально признавать, что эта ситуация противоречит всему в политике разнообразия и инклюзивности, учитывая, что я старательно выполняла все требования, установленные Футбольной ассоциацией Англии (FA) для участия в играх. Это решение основано на желании защитить команду и траекторию развития клуба. Я искренне надеюсь, что проблема предполагаемой дискриминации в отношении меня может быть решена мирным и быстрым путем при полной поддержке футбольной ассоциации и политики, которую они написали и одобрили, - заявил обиженный спортсмен.

Теперь подаст в суд и будет отстаивать право калечить женщин. Заодно схлестнётся с дискриминацией в спорте. Если одержит верх - в футболе наступит невыносимая инклюзивность, за которую и борется Нидхэм и другие трансгендеры.

Источник:

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Метки: transgender   Англия   ЛГБТ   Франческа Нидхэм   инклюзивность   толерантность   футбол   
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14  комментариев
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5k
Timur Час назад
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2k
Shurovik 45 секунд назад
Интересно, а сколько есть женщин, что считают себя мужиками и требуют, чтобы их пускали в мужскую раздевалку и так далее? Или это только в одну сторону работает?
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17k
a_komolow 16 минут назад
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13k
Кыся Полчаса назад
Да пусть делают свою гомосячью лигу и играют друг с другом. Хрен знает, правда, кто на это придет смотреть и кто будет их спонсировать, но пусть пытаются.
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53k
turyst 42 минуты назад
Феминистки же кричали, что они во всем не хуже мужчин, а то и лучше.
Ну вот. Получите и распишитесь.
Соревнуйтесь на здоровье.
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4k
Дмитрий Круглов Час назад
Которые "ни то ни сё" должны соревноваться между собой. Это будет даже прикольно посмотреть. Но называя себя женщинами они оскорбляют чувства женщин и здравый смысл. Никого не должно волновать, кем оно себя считает. Важно принимать во внимание результаты анализов. Ведь на спортивные достижения сильнее влияет развитие мускулатуры и скелета, а не влажные фантазии. Даже когда оно помрет, любой патологоанатом легко определит, какого пола оно было.
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15k
Ivan Час назад
Футболист-трансгендер ушёл из английского клуба из-за того, что соперницы отказывались с ним игратьПосмотреть
Футболист-трансгендер ушёл из английского клуба из-за того, что соперницы отказывались с ним играть
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84k
Доктор Джонс 2 часа назад
Почему - "Футболист-трансгендер"?
Если мужику гармонально вырастили сиськи, вместо члена сформировали вагину, то по сути это теперь - "Футболистка-трансгендер"?
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16k
Kostick 2 часа назад
так пусть тридварасы с друк дружкой шпилятся, в чем проблема? чай не привыкать
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August

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