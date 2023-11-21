Футболист-трансгендер ушёл из английского клуба из-за того, что соперницы отказывались с ним играть

В последние годы на Западе начался настоящий бум ЛГБТ. На смену привычным он и она пришло непонятное Оно, и если вскоре кто-то решит обозвать себя «Нечто» - никто уже не удивится.

Это явление проникло в культуру и спорт. С последним стало совсем непонятно - мужики получили право соревноваться в женских турнирах. Например, так случилось с велоспортом, плаванием и даже тяжёлой атлетикой.