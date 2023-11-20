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«Чтобы ребёнок рос и развивался в нормальной семье»: в Госдуме хотят запретить иностранцам усыновлять детей из России

«Чтобы ребёнок рос и развивался в нормальной семье»: в Госдуме хотят запретить иностранцам усыновлять детей из России

Автор:
20 ноября 2023 14:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Василий Пискарев   ЛГБТ   Носдума   депутаты   дети   запрет   иностранцы   усыновление   
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Главный критерий ограничения - однополые западные семьи. Парламентарии считают, что это неприемлемо.

В июле этого года Госдума приняла закон о запрете смены пола. Как написал председатель ГД Вячеслав Володин в своём телеграмм-канале:

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Для закона установили исключения - человек может сменить пол, если у него есть врождённые аномалии или генетические заболевания. Медицинская комиссия это подтверждает и даёт разрешение на операцию. Но если гражданин вдруг ощутил себя женщиной и заявил, что хочет немедленно начать гормональную терапию, тут уже ничего не выйдет.

А теперь депутаты занялись вопросами усыновления детей. Конкретно - если приёмными родителями хотят стать иностранцы. Не все, а из стран, в которых любят и уважают ЛГБТ. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев:

В этой связи мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, как путём изготовления соответствующих документов, так и путём применения медицинских и всякого рода форм вмешательства.

Депутат считает, что это правильно - никто не гарантирует, что ребёнка усыновят, а потом его новоявленные родители не захотят сменить пол.

Мы же со своей стороны должны добиться, чтобы ребёнок рос и развивался в нормальной семье, где имеются, соответственно, биологические папа и, соответственно, мама.

Если инициативу одобрят, то Родитель 1 и Родитель 2 детей из России не получат. А вопросы с усыновлением ребятишек иностранцами будут рассматривать ещё тщательней.

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Метки: Василий Пискарев   ЛГБТ   Носдума   депутаты   дети   запрет   иностранцы   усыновление   
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10  комментариев
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scorpick Час назад
Минуточку, есть же закон Димы Яковлева? Или он уже не закон? Нихрена не понимаю.
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1k
investas 23 минуты назад
@в Госдуме хотят запретить иностранцам усыновлять детей из России@
согласен, пусть в областных детдомах страдают....
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1k
Андрей Филиппов 37 минут назад
Всё возвращается на круги своя, осталось ельцин центр закрыть, думаю, это случится сразу после Путина. Он вроде как пообещал алкашу "неприкосновенность".
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1k
Звёздный странник Час назад
А где реальные гарантии что ребёнок точно не попадёт в такую ЛГБТ-семью?
Ведь при желании такие родители могут оформить опекунство и через нужную страну, а потом переправить к себе. Допустим через Турцию. Где 100% уверенность в счастливом исходе усыновления?
Мало таких обходных схем что ли? Если бы такие схемы не работали, то и "чёрного рынка" не существоало бы. Сейчас он в турецкой семье, а через год уже где-то в Германии у папы и папы. За приличные бабки что угодно можно сделать.
Будут ли российские органы опеки отслеживать дальнейшую судьбу ребёнка после оформления документов?
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33k
Teodor 2 часа назад
И правильно - нехер этим вырожденцам за наш счет свой генофонд поправлять...
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