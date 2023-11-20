«Чтобы ребёнок рос и развивался в нормальной семье»: в Госдуме хотят запретить иностранцам усыновлять детей из России

Главный критерий ограничения - однополые западные семьи. Парламентарии считают, что это неприемлемо.
В июле этого года Госдума приняла закон о запрете смены пола. Как написал председатель ГД Вячеслав Володин в своём телеграмм-канале:
Для закона установили исключения - человек может сменить пол, если у него есть врождённые аномалии или генетические заболевания. Медицинская комиссия это подтверждает и даёт разрешение на операцию. Но если гражданин вдруг ощутил себя женщиной и заявил, что хочет немедленно начать гормональную терапию, тут уже ничего не выйдет.
А теперь депутаты занялись вопросами усыновления детей. Конкретно - если приёмными родителями хотят стать иностранцы. Не все, а из стран, в которых любят и уважают ЛГБТ. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев:
В этой связи мы разработали законопроект, который предлагает запретить усыновление ребёнка для иностранных граждан, если в их государстве разрешена смена пола, как путём изготовления соответствующих документов, так и путём применения медицинских и всякого рода форм вмешательства.
Депутат считает, что это правильно - никто не гарантирует, что ребёнка усыновят, а потом его новоявленные родители не захотят сменить пол.
Мы же со своей стороны должны добиться, чтобы ребёнок рос и развивался в нормальной семье, где имеются, соответственно, биологические папа и, соответственно, мама.
Если инициативу одобрят, то Родитель 1 и Родитель 2 детей из России не получат. А вопросы с усыновлением ребятишек иностранцами будут рассматривать ещё тщательней.
Источник:
- Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке
- ЛГБТ - всё: его хотят признать экстремистской организацией и запретить на территории РФ
- В Госдуме хотят запретить увольнять работников за редкие прогулы
- В России предложили запретить вегетарианство для детей на законодательном уровне
- «Время пришло»: уполномоченная по правам ребёнка заявила, что с абортами в стране пора разобраться
согласен, пусть в областных детдомах страдают....
Ведь при желании такие родители могут оформить опекунство и через нужную страну, а потом переправить к себе. Допустим через Турцию. Где 100% уверенность в счастливом исходе усыновления?
Мало таких обходных схем что ли? Если бы такие схемы не работали, то и "чёрного рынка" не существоало бы. Сейчас он в турецкой семье, а через год уже где-то в Германии у папы и папы. За приличные бабки что угодно можно сделать.
Будут ли российские органы опеки отслеживать дальнейшую судьбу ребёнка после оформления документов?
И да, органы опеки присматривают за приемными детьми. Сами или через аккредитованные агентства.