«Чтобы ребёнок рос и развивался в нормальной семье»: в Госдуме хотят запретить иностранцам усыновлять детей из России

Для закона установили исключения - человек может сменить пол, если у него есть врождённые аномалии или генетические заболевания. Медицинская комиссия это подтверждает и даёт разрешение на операцию. Но если гражданин вдруг ощутил себя женщиной и заявил, что хочет немедленно начать гормональную терапию, тут уже ничего не выйдет.

А теперь депутаты занялись вопросами усыновления детей. Конкретно - если приёмными родителями хотят стать иностранцы. Не все, а из стран, в которых любят и уважают ЛГБТ. Об этом сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев: