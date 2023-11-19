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Новороссийск. От турецкой крепости до российского порта

Новороссийск. От турецкой крепости до российского порта

Автор:
19 ноября 2023 21:24
Метки: Россия   СССР   история   фото   
168
38

В 1829 году по мирному договору между Османской империей и Россией территория Цемесской бухты в Черном море отошла России. Годом основания Новороссийска считается 24 сентября 1838 года, когда корабли российской эскадры под командованием Николая Раевского и Михаила Лазарева вошли в бухту и высадились у бывшей турецкой крепости.

Во время Крымской войны 1855 года за Новороссийск безуспешно воевала англо-французская эскадра.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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Херанука Паибалу 5 часов назад
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mosazer Херанука Паибалу 4 часа назад
Многое из этого видел своими глазами ((
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