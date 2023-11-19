Новороссийск. От турецкой крепости до российского порта

В 1829 году по мирному договору между Османской империей и Россией территория Цемесской бухты в Черном море отошла России. Годом основания Новороссийска считается 24 сентября 1838 года, когда корабли российской эскадры под командованием Николая Раевского и Михаила Лазарева вошли в бухту и высадились у бывшей турецкой крепости.
Во время Крымской войны 1855 года за Новороссийск безуспешно воевала англо-французская эскадра.
Интересного вам просмотра!
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Николаевский собор в городе Новороссийск. Вид от общественного сада. 20 июля 1898 года. Автор: Александр Живаго.
12.
Владикавказская железная дорога. Новороссийский элеватор и эстакада. 20 июля 1898 года. Автор: Александр Живаго.
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В повозке Бронислав Михайлович Грохольский. Новороссийск. 20 июля 1898 года. Автор: Александр Живаго.
14.
Пароход «Великий Князь Константин» на пристани Новороссийска. 20 июля 1898 года. Автор: Александр Живаго.
25.
Станислав Николаевич Афанасьев на набережной в Новороссийске во время круиза по Черному морю на теплоходе «Россия» «Одесса – Батуми». 1973 год.
30.
Леонид Брежнев на Новороссийском заводе по производству «Пепси-колы». Автор: Владимир Мусаэльян.
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