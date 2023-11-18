Позитивные картины Анжелы Джерих, на тему: За милых дам…

FISHKINET
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной... Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 ноября Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 ноября Ошибочка вышла: итальянские мафиози предложили семье случайной жертвы солидную компенсацию Ошибочка вышла: итальянские мафиози предложили семье случайной... Второй запуск сверхтяжелой ракеты Маска потерпел неудачу Второй запуск сверхтяжелой ракеты Маска потерпел неудачу Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная 2023» представили свои страны в шоу национальных костюмов Участницы конкурса красоты «Мисс Вселенная 2023» представили свои... "Ваши плакаты сделаны из нефти. Вся ваша одежда из нефти!": британец попытался достучаться до сознания экоактивистов "Ваши плакаты сделаны из нефти. Вся ваша одежда из нефти!":... Котики на страже крепкого, здорового и сладкого сна Котики на страже крепкого, здорового и сладкого сна На свободу вышел один из самых кровавых киллеров 90-х годов На свободу вышел один из самых кровавых киллеров 90-х годов В сети нашли ту самую квартиру, из-за которой в Астрахани частично рухнула пятиэтажка В сети нашли ту самую квартиру, из-за которой в Астрахани частично... Как ворона двух стервятников обманула Как ворона двух стервятников обманула Примерзшую к земле лошадь спасли в Хабаровском крае Примерзшую к земле лошадь спасли в Хабаровском крае Как снимали фильм "Семейка Аддамс" Как снимали фильм "Семейка Аддамс" Почему китайскому императору заниматься любовью с наложницами разрешалось не более 30 минут? Почему китайскому императору заниматься любовью с наложницами... Минюст РФ включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову*, сравнившую Россию с пьяной изнасилованной бабой Минюст РФ включил в реестр иноагентов актрису Яну Троянову*,... 15 знаменитых сооружений, на строительство которых потребовалось внушительное количество времени 15 знаменитых сооружений, на строительство которых потребовалось... Гаджеты, которые существовали в СССР Гаджеты, которые существовали в СССР Угнать за 120 секунд: во Владивостоке с подземного паркинга увели дорогой внедорожник Угнать за 120 секунд: во Владивостоке с подземного паркинга увели...
Позитивные картины Анжелы Джерих, на тему: За милых дам…

Позитивные картины Анжелы Джерих, на тему: За милых дам…

Автор:
18 ноября 2023 22:03
Метки: живопись   искусство   картины   
266
41

Анжела Джерих в своем творчестве уделила достаточно много своего внимания женским портретам, всегда ироничным, но безусловно добрым, ибо бессмысленно подозревать художницу в злом умысле, ведь она сама является женщиной, и однозначно хорошо знакома с женской натурой непосредственно и изнутри...

Уважаемые, отнеситесь к данным картинкам с Юмором!

Интересного вам просмотра!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: живопись   искусство   картины   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Bill 4 часа назад
Трудная жизнь была у тетки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Конрад Карлович Час назад
Красотища! Душевно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
... 4 часа назад
Оригинально, в живую такое не видел. Прошу вас продолжать просвещение. Мое вам с кисточкой почтение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1043690



Другие посты автора
Популярное
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Москвичка решила сгенерировать возможное имя ребёнка на сайте ЗАГС - и очень удивилась
Москвичка решила сгенерировать возможное имя ребёнка на сайте ЗАГС - и очень удивилась
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Фотопрогулка по городам СССР
Фотопрогулка по городам СССР
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересное#Прикол#подборка#Разное#дети#СССР#собака#люди
#животные#машина#автомобили#интересно#история#Россия#ДТП#авто аварии#фильм#мигранты
#Юмор#факты#автомир#кино#позитив#аварии#забавно#Автовсячина#Китай#США
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа 5 классических картин и их историческая подоплёка 5 классических картин и их историческая подоплёка Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна Странная кошачья жизнь Луиса Уэйна Три весёлые истории о ненастоящих художниках и одураченных критиках Три весёлые истории о ненастоящих художниках и одураченных критиках Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе Жуткая живопись: картины, от которых может стать не по себе Ведическая Русь Всеволода Иванова Ведическая Русь Всеволода Иванова

На что жалуетесь?

Вернуться