Позитивные картины Анжелы Джерих, на тему: За милых дам…

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Анжела Джерих в своем творчестве уделила достаточно много своего внимания женским портретам, всегда ироничным, но безусловно добрым, ибо бессмысленно подозревать художницу в злом умысле, ведь она сама является женщиной, и однозначно хорошо знакома с женской натурой непосредственно и изнутри...
Уважаемые, отнеситесь к данным картинкам с Юмором!
Интересного вам просмотра!
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