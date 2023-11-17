ЛГБТ - всё: его хотят признать экстремистской организацией и запретить на территории РФ

Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое

Трансгендерам запретили участвовать в женских соревнованиях и «атлеты с сюрпризом» загрустили

Госдума приняла законопроект о запрете смены пола

«Зайка моя, я твой зайчик»: депутат Госдумы заявил, что Киркоров и Лазарев виноваты в пропаганде...

«Очень рассчитываю, что его слова — не разойдутся с делами»: глава издательства «Попкорн Букс»...

Фильмы с элементами ЛГБТ больше показывать в кино не будут