ЛГБТ - всё: его хотят признать экстремистской организацией и запретить на территории РФ

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С такой инициативой выступил Минюст и уже отправил иск в суд.
30 ноября в России решится судьба движения ЛГБТ. Министерство юстиции обнаружило у этой организации признаки экстремистской деятельности, а также возбуждения социальной и религиозной розни. Короче, ЛГБТ хотят запретить.
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Если за ЛГБТ взялась такая серьёзная организация, то движению остаётся лишь пожелать удачи.
Возможно, после 30 ноября, радуга станет просто радугой и перестанет быть символом этого движения. По крайней мере, в России.
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