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ЛГБТ - всё: его хотят признать экстремистской организацией и запретить на территории РФ

ЛГБТ - всё: его хотят признать экстремистской организацией и запретить на территории РФ

Автор:
17 ноября 2023 15:58
Сообщество : Жить в России
Метки: ЛГБТ   Минюст   движение   запрет   организация   суд   
719
5

С такой инициативой выступил Минюст и уже отправил иск в суд.

30 ноября в России решится судьба движения ЛГБТ. Министерство юстиции обнаружило у этой организации признаки экстремистской деятельности, а также возбуждения социальной и религиозной розни. Короче, ЛГБТ хотят запретить.

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Если за ЛГБТ взялась такая серьёзная организация, то движению остаётся лишь пожелать удачи.

Возможно, после 30 ноября, радуга станет просто радугой и перестанет быть символом этого движения. По крайней мере, в России.

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Метки: ЛГБТ   Минюст   движение   запрет   организация   суд   
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21  комментарий
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267
Trueman 42 минуты назад
наконец-то
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14k
Antique computer Минуту назад
Давно пора.
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26k
Влад Минуту назад
Давно пора. Ничего не имею против отдельных геев и лесбиянок, живите как хотите, но именно организации ведущей пропаганду и имеющей своё лобби и везде пропихивающей своих представителей быть не должно.
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1k
Бэмсяра 2 минуты назад
давно пора
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13k
Павел 7 минут назад
В ВК уже вой стоит.
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29k
Alex 11 минут назад
3,14сдецЪ... что тут думать запрещать или нет?
Долбо.е,бизьм психически больных уродов. Это изначально ненормально
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8k
MPEG-8 19 минут назад
Даже знаю какие заголовки будут в либеральных СМИ - Что, в стране нет других проблем итд.
Дак, гомосеки, либералы и гнилые артисты и есть одна из проблем.
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14k
котегRUS Полчаса назад
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6k
Babangdida Полчаса назад
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644
ruslan d Полчаса назад
Ой, если случится , как забурлит за бугром
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2k
Максим Макашев Полчаса назад
и отправлять п.и.д.о.р.о.в. на "стройки народного хозяйства". А там ввести "звания - ПОЧЁТНЫЙ П.И.Д.О.Р. и ЗАСЛУЖЕННЫЙ П.И.Д.О.Р.
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12k
ron Полчаса назад
а вот к человеку, поставившему минус в этой теме, есть вопросы... ))))
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22k
сеньор Леонсио Полчаса назад
Не надо нам такого!
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3k
* You All Полчаса назад
давно пора
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August

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