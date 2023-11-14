Сейчас вам станет очень грустно

В польской деревне неподалеку от Беловежской пущи военный грузовик насмерть сбил зубра. Местные жители возмущаются, однако больше всего удивило поведение другого зубра: он скорбно стоял возле павшего сородича и отказывался отходить даже после того, как бездыханную тушу погрузили на трактор, чтобы увезти. История вместе с фото и видео широко разошлась по польским СМИ и соцсетям.

Все произошло около 7.30 утра в воскресенье, 12 ноября, в деревушке Старе-Масево на самой границе с польской частью Беловежской пущи. Прямо по центру деревни гуляли два зубра, и одного из них сбил военный грузовик. Животное погибло.

Второй зубр — по словам местных жителей, это пятилетний самец по кличке Порадек — не убежал, а остался вместе с погибшим товарищем.

— Он ходил вокруг него, тыкал носом, обнюхивал, чтобы привести в чувство. Сердце разрывается. Это наши жители, — рассказала жительница деревни Юлита Точиска, которая сделала фото с места происшествия.



