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Сейчас вам станет очень грустно

Сейчас вам станет очень грустно

Автор:
14 ноября 2023 17:57
Метки: Польша   зубр   происшествие   
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В Польше грузовик насмерть сбил зубра возле границы с Беларусью — вот как повел себя его сородич.

В польской деревне неподалеку от Беловежской пущи военный грузовик насмерть сбил зубра. Местные жители возмущаются, однако больше всего удивило поведение другого зубра: он скорбно стоял возле павшего сородича и отказывался отходить даже после того, как бездыханную тушу погрузили на трактор, чтобы увезти. История вместе с фото и видео широко разошлась по польским СМИ и соцсетям.

Все произошло около 7.30 утра в воскресенье, 12 ноября, в деревушке Старе-Масево на самой границе с польской частью Беловежской пущи. Прямо по центру деревни гуляли два зубра, и одного из них сбил военный грузовик. Животное погибло.

Второй зубр — по словам местных жителей, это пятилетний самец по кличке Порадек — не убежал, а остался вместе с погибшим товарищем.
— Он ходил вокруг него, тыкал носом, обнюхивал, чтобы привести в чувство. Сердце разрывается. Это наши жители, — рассказала жительница деревни Юлита Точиска, которая сделала фото с места происшествия.






Порадек не оставил друга даже после того, как приехали сотрудники Беловежского нацпарка и погрузили тушу на трактор. Молодой зубр продолжал тянуться мордой к сородичу — то ли прощался, то ли надеялся, что тот еще придет в себя.

Тем временем люди пытаются понять, как вообще такое происшествие стало возможно. Водитель грузовика утверждает, что ехал со скоростью 40 км в час, а зубры вышли на дорогу внезапно.






Однако местные жители считают, что скорость автомобиля была гораздо выше, а не заметить зубров на совершенно прямой дороге, которую ничто не загораживает, водитель не мог.

— Было 7.30 утра — уже не темно. Видимость была хорошая, без дождя и тумана. Зубр — не такса, чтобы его не увидеть издалека. Это огромное животное. Если бы водитель ехал нормально, этого бы не произошло, — рассказал один из очевидцев.






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Метки: Польша   зубр   происшествие   
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11  комментариев
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664
Шурман 4 часа назад
Жалко , красивые и добрые животные , у нас у моря тоже есть выводок , обычно когда иду с удочками к пляжу нет нет дают им что то типа морковки и тд , кушают с удовольствием . Фото 8 ноября , увидели меня с морковкой :)
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16k
Vital Idol Полчаса назад
зубры крепкие ребята, водила мразь и пиз*дабол!
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33k
Teodor Час назад
Вот сволочь, еще и отмазывается... Да один зубр для мира ценнее десятка таких водил!
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15k
жорик 2 часа назад
на самом деле печальное событие, гонщик пусть не врёт, такое крупное животное насмерть ушатать на 40км нереально
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6k
Евгений Д 4 часа назад
Урод.
Загубил животное.
И что ему за это будет ?? Пожалеют "защитника" поди ?
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8
Роман ___ Евгений Д 55 минут назад
защитник поди вчерашняя школота - да еще наверное и бухая.
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Харон
Лодочник. Перевозка в одну сторону...
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