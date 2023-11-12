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Художник Чирун Илья Владимирович

Художник Чирун Илья Владимирович

Автор:
12 ноября 2023 21:38
Метки: живопись   искусство   картины   
249
22

Чирун Илья Владимирович родился в подмосковном городе Яхрома, в 1985 году.

Ещё в детстве решил стать профессиональным художником и с той поры занимается тем, что больше всего любит. Член Союза Художников России.

Илья Чирун работает в разных жанрах — пейзаже, натюрморте. Cледит за тенденциями современного искусства, постоянно экспериментирует с техникой письма и материалами, приоритетным направлением для него является реализм.

Интересного вам просмотра!

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Метки: живопись   искусство   картины   
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1  комментарий
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23k
hebpat Час назад
просто великолепно
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