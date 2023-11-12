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Фотопрогулка по городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
12 ноября 2023 21:35
Метки: СССР   история   фото   
314
29

Просто фотографии советских городов. Увы, даты есть не на всех снимках...

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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