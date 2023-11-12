314
29
Просто фотографии советских городов. Увы, даты есть не на всех снимках...
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
×
×
4.
Осинники, Кемеровская область, старый центр города, улица Кирова на пересечении с ул. Гагарина, 1950-1960-е годы.
Источник:
Еще крутые истории!
- Самые нелепые ограбления последних 20 лет
- Истории про ужасных соседей, которых и врагу не пожелаешь
- Ситуации, которые могли произойти только с участием охранников
- Истории, после которых ни в гости ходить, ни звать к себе никого не хочется
- Женщины поделились трудностями материнства, которые никогда не поймут мужчины
Новости партнёров
реклама