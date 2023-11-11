Прекрасные картины Ричарда Мравика

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Ричард приехал в Канаду в 1999 году по заказу компании Mill Pond Press по рисованию дикой природы в Канаде. Путешествуя и разбивая лагеря из провинции в провинцию, он быстро понял, что естественная красота ландшафтов и дикой природы Канады идеально подходит, а текстуры и детали, представленные в среде масел, привели к его уникальным качествам глубины, теней и искрящегося света. Ричард обычно тратит не менее одного месяца на каждую картину, чтобы достичь невероятного и всегда единственного в своем роде качества, которое можно увидеть в его картинах.