Прекрасные картины Ричарда Мравика

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Ричард Мравик родился в Нове-Занки, Словакия. Его любовь к природе и мельчайшим деталям света, форм и текстур, встречающихся в мире природы, пробудила на протяжении всей жизни интерес к изображению истинной яркости природы с помощью масляных красок на холсте.
Интересного вам просмотра!
1.
Ричард приехал в Канаду в 1999 году по заказу компании Mill Pond Press по рисованию дикой природы в Канаде. Путешествуя и разбивая лагеря из провинции в провинцию, он быстро понял, что естественная красота ландшафтов и дикой природы Канады идеально подходит, а текстуры и детали, представленные в среде масел, привели к его уникальным качествам глубины, теней и искрящегося света. Ричард обычно тратит не менее одного месяца на каждую картину, чтобы достичь невероятного и всегда единственного в своем роде качества, которое можно увидеть в его картинах.
2.
Ричард стал гражданином Канады в 2006 году и продолжает исследовать природные красоты, найденные здесь, путешествуя пешком и летая на своем сверхлегком самолете в поисках идеального объекта и освещения для своей следующей картины.
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PS Как говорит один мой знакомый искусствовед - "Зачем рисовать так,как можно сфотографировать? Картина должна показывать что-то,что нельзя сделать другими средствами"..