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Прекрасные картины Ричарда Мравика

Прекрасные картины Ричарда Мравика

Автор:
11 ноября 2023 21:53
Метки: живопись   искусство   картины   
166
50

Ричард Мравик родился в Нове-Занки, Словакия. Его любовь к природе и мельчайшим деталям света, форм и текстур, встречающихся в мире природы, пробудила на протяжении всей жизни интерес к изображению истинной яркости природы с помощью масляных красок на холсте.

Интересного вам просмотра!

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Метки: живопись   искусство   картины   
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1  комментарий
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210
iskra 11 часов назад
ИМХО - море хорошо получилось. Остальное - лубок какой-то ,практически не отличить от фото с обработкой в фотошопе.
PS Как говорит один мой знакомый искусствовед - "Зачем рисовать так,как можно сфотографировать? Картина должна показывать что-то,что нельзя сделать другими средствами"..
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