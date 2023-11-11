Самые кассовые советские фильмы кинопроката 1974 года

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Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!
1.
Калина красная. СССР, 1974.
Режиссёр и сценарист Василий Шукшин. Актёры: Василий Шукшин, Лидия Федосеева–Шукшина, Иван Рыжов, Лев Дуров, Георгий Бурков и др. 62,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2.
Невероятные приключения итальянцев в России. СССР–Италия, 1974.
Режиссер Эльдар Рязанов. Сценаристы: Эмиль Брагинский, Франко Кастеллано, Пиполо, Эльдар Рязанов. Актеры: Андрей Миронов, Нинетто Даволи, Антония Сантилли, Тано Чимароза, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева и др. 49,2 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
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3.
В бой идут одни «старики». СССР, 1974.
Режиссер Леонид Быков. Сценаристы: Леонид Быков, Евгений Оноприенко, Александр Сацкий. Актеры: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Евгения Симонова, Ольга Матешко, Владимир Талашко, Алексей Смирнов, Виктор Мирошниченко, Григорий Гладий и др. 44,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4.
Возврата нет. CCCР, 1974.
Режиссер Алексей Салтыков. Сценаристы Анатолий Калинин, Алексей Салтыков. Актеры: Нонна Мордюкова, Владислав Дворжецкий, Ольга Прохорова, Николай Ерёменко, Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Нина Меньшикова и др. 43,6 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
5.
Романс о влюбленных. СССР, 1974.
Режиссер Андрей Кончаловский. Сценарист Евгений Григорьев. Актеры: Евгений Киндинов, Елена Коренева, Ия Саввина, Ирина Купченко, Александр Збруев, Владимир Конкин, Николай Гринько, Роман Громадский и др. 36,5 млн. зрителей.
6.
О тех, кого помню и люблю. СССР, 1974.
Режиссеры Анатолий Вехотко и Наталия Трощенко. Сценарист Будимир Метальников (по документальной повести П. Заводчикова и С. Самойлова «Девичья команда»). Актеры: Валерий Золотухин, Екатерина Васильева, Виктория Фёдорова, Евгения Сабельникова и др. 31,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7.
Свет в конце тоннеля. СССР, 1974.
Режиссер Алоиз Бренч. Сценаристы Владимир Кузнецов, Сергей Александров. Актеры: Майрита Круминя, Улдис Пуцитис, Анатолий Азо, Харийс Лиепиньш, Владимир Осенев, Александр Белявский и др. 30,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
8.
Москва, любовь моя. СССР–Япония, 1974.
Режиссеры Александр Митта, Кенджи Йошида. Сценаристы: Александр Митта, Эдвард Радзинский. Актеры: Комаки Курихара, Олег Видов, Валентин Гафт, Татьяна Голикова, Иван Дыховичный, Олег Ефремов и др. 29,2 млн. зрителей за первый год
9.
Неисправимый лгун. СССР, 1974.
Режиссер Виллен Азаров. Сценаристы Морис Слободской, Яков Костюковский. Актеры: Георгий Вицин, Инна Макарова, Николай Прокопович, Владимир Этуш, Эдита Пьеха, Борис Сичкин, Эммануил Геллер, Николай Парфёнов и др. 27,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
10.
Океан. СССР, 1974.
Режиссер Юрий Вышинский. Сценарист Александр Штейн (по собственной одноименной пьесе). Актеры: Николай Олялин, Борис Гусаков, Виктор Речман, Наталия Белохвостикова, Татьяна Самойлова, Кирилл Лавров, Георгий Жжёнов, Армен Джигарханян, Владимир Носик и др. 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
11.
Теща. СССР, 1974
Режиссер Сергей Сплошнов. Сценарист Владимир Фиганов. Актеры: Татьяна Карпова, Галина Федотова, Александр Вдовин, Павел Кормунин, Павел Молчанов, Марк Перцовский, Юрий Медведев и др. 27,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12.
Шах королеве бриллиантов. СССР, 1974.
Режиссер Алоиз Бренч. Сценаристы: Миермилис Стейга, Владимир Кайякс. Актеры: Лидия Пупуре, Гунарс Цилинский, Улдис Думпис, Лилита Озолиня, Паул Буткевич, Лидия Фреймане и др. 24,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13.
Свой среди чужих, чужой среди своих. СССР, 1974.
Режиссер Никита Михалков. Сценаристы Эдуард Володарский, Никита Михалков (по собственной повести «Красное золото»). Актеры: Юрий Богатырёв, Анатолий Солоницын, Сергей Шакуров, Александр Пороховщиков, Николай Пастухов, Александр Кайдановский, Никита Михалков, Николай Засухин, Александр Калягин, Константин Райкин и др. 23,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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