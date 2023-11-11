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14 обычных русских слов, что 500 лет назад значили совсем другое

14 обычных русских слов, что 500 лет назад значили совсем другое

Автор:
11 ноября 2023 11:41
Сообщество : Исторические факты
Метки: интересно   познавательно   русские слова   русский язык   факты   фото   
2221
9

Со временем многие слова меняют свои значения. И отлично известные нам привычные слова еще лет 200-300 тому назад имели совершенно иной смысл.

Жир

Помнится, что в «Слову о полку Игореве» наших современников нередко забавляет строчка: князь «жир русский на дно Дона погружает». Но нет, ничего тут смешного нет.

Это сегодня слово «жир» означает только жировую прослойку на теле человека. Но вот лет еще 500-600 назад телесный жир назывался словом «тук» (откуда «тучный»). «Жиром» же наши предки именовали богатство, роскошь, все нажитое имущество.

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На самом деле, Игорь там просто в Дону имущество свое топил - чтоб половцам не досталось.

Отсюда же древние русские имена вроде Жирослав («славный богатством»), Нажир или просто Жирочка. :) Не, с жиром в современном понимании эти имена никак не связаны - просто содержат пожелание ребенку от родителей счастливой роскошной богатой жизни.

В «Повести временных лет» жители осажденного русского города ропщут, приговаривая:

Не, горожане вовсе не сели на жесткую диету и не объявили добровольной голодовки, желая уйти из жизни. На самом деле, слово «хотеть» в древнерусском языке - показатель будущего времени. Как сейчас глагол «быть». То есть, люди в осаде говорили:


Бумажник

Если русич говорил, что «возлег на бумажник» это вовсе не значило, что у него денег так много, что аж в кровать их запихать можно и сверху сесть.

Не, слово «бумажник» в древнерусском языке означало «матрас, соломенный или бумажный тюфяк».


Самолет и поезд

Невероятно, но казалось бы, два таких современных слова были нашим предкам отлично знакомы. Правда, не в тех значениях, что ныне нам.

Так, «поездом» на Руси именовали не железную махину, катящуюся по рельсам. А просто вереницу телег или саней.

А вот под «самолетом» разумели не железную птицу в небе. А скользящий по нитям легкий ткацкий станок. Кстати, именно от названия станка идет распространенная русская фамилия «Самолетов», а вовсе не о того, что в роду кто-то летал на аэропланах из этой почтенной фамилии.

Принимать

В старинном русском переводе «Истории иудейской войны» можно прочитать: «римляне лучших людей принимали».

Значение этой строки еще лет сорок назад верно не поняли б наши родители. А вот мы уже, внезапно, точно поймем. Ибо к глаголу «принимать» в лихие 1990-е внезапно вернулось его древнее значение - «арестовывать, хватать, сажать в тюрьму».


Присягать

Если б вы сказали древнерусскому князю, что решили ему присягнуть, он б вас, немедля б на месте казнил бы, скорее всего. А знаете почему?

Потому что глагол «присягать» в древнерусском языке значил обратное как раз - изменять, отказываться от присяги, перейти на сторону врага... «Вои присягнули князю» - воины ушли от княжеской присяги.

«Поклясться в верности» слово «присягать» начало значить уже после времен Ивана Грозного.


Урод

Внезапно под этим словом в древнерусском языке понимали отнюдь не некрасивого человека. А сумасшедшего, слабоумного (откуда юродивый).

Но вот в ряде современных славянских языков, например, в польском слово «урод» еще больше сменило значение. И стало значить вообще «красота» - Uroda... Уродится же такое....

Целовать

В те же новгородских берестяных грамотах можно приблизительно такие строки найти от купцов своим компаньонам и приказчикам.

Не, тут никаких издевательств нет в словах купцов нет. Просто слово целовать в древнерусском языке где до времен Ивана Грозного означало «приветствовать» (буквально «желать оставаться целым, здоровым»).

Слово «целов» у древних русичей значило просто «привет». А вот именно «поцелуй» в нынешнем значении русичи передавали словом «лобзание, лобзать».


Вратарь и клюшка

Эти два слова русичам тоже отлично знакомы были. Но не в спортивном их нынешнем значении.

Вратарем (воротарем) на Руси звали дежурного слугу, что закрывал ворота - например, подле барского дома. А клюшкой именовали небольшую палку, на которую опирались при ходьбе (большая палка - «клюка»).


Здоровый

Читаем знаменитые строки в Новгородской летописи от лета 1292-го года:

Современника нашего такие строки озадачат: как так воины пришли здоровые, но почему одновременно ранены... На самом деле, новгородские воины просто с войны вернулись живыми, хоть и ранеными.

В древней Руси слово «здоровый» значило не как сейчас «не больной, не раненый, крепкий». А скорее - «успешный, благополучный, просто живой».

Убить

Слово это в древних русских записях, тех же берестяных грамотах новгородский, тоже современников наших здорово пугает. Как вам такая жалоба женщины из XII-го столетия своему родственнику:

- Убита я есьм. Убил меня пасынок да со двора выгнал.

Неа, женщина в сем письме вовсе не зомби была. Просто слово «убить» в древнерусском языке означало «крепко избить, покалечить, изувечить». Пасынок свою мачеху лишь крепко отметелил.


Задница

В «Русской правде», сборнике законов князя Ярослава Мудрого можно отыскать целую главу - «О заднице». В русских летописях можно встретить и пассажи приблизительно типа такого: «Братья судятся (стяжаются) перед князем о своей заднице».

Не, тут никакие ягодицы не замешаны ничьи. Свое нынешнее разговорное обозначение пятой точки слово «задница» получило не ранее начала XVIII-го столетия. А прежде значило просто «наследство», то что от человека остается его потомкам.

То бишь, древнерусские братья судились княжеским судом о наследстве :)

Теперь можно целое забавное послание женщины из древнерусских слов собрать:


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Метки: интересно   познавательно   русские слова   русский язык   факты   фото   
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17  комментариев
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3k
Autumn2015 Час назад
А ещё автору надо хотя бы читать, прежде чем публиковать, не статья, а сплошные пропуски, даже скопипастить не смог!
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126
Aleksandr - Минуту назад
"скользящий по нитям легкий ткацкий станок"-это по каковски???
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8k
Invertor 14 минут назад
Да что там 500 лет. Вот это: "Фильм про робота-убийцу из будущего настолько сильно ЗАШЕЛ аудитории" еще 15-20 лет назад тоже не совсем понятно было бы.
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16k
_delphin_ 15 минут назад
А помните, как древнюю славянку фура убила? Они ещё среди нас)
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9k
soar 46 минут назад
Лень вышла на новый уровень: не прочитать то, что сам же скопипастил.
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53k
turyst 48 минут назад
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17k
Поручик 49 минут назад
Не помню, как у пшеков, а у чехов и словаков слово "вонить" означает "приятно пахнуть"
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7k
_zmeeed 54 минуты назад
А теперь поговорим о слове "трахнуть"
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2k
Алексей Гулевич 58 минут назад
я-то думал "жир" это жаргон счас - оказывается на древнерусском говорю - и то в Беларуси-то
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63
Human110 Час назад
Еще можно вспомнить слово "влагалище", от старорусского «влагать» , означающее «то место, куда что-либо вкладывают», например ножны.
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1k
Vas_26 Час назад
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5k
Весельчак У Час назад
Было ещё такое "блядословие"-означало враньё
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7k
Алекс Крайчек 2 часа назад
В тему самолета и поезда можно было вспомнить и пароход....
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