14 обычных русских слов, что 500 лет назад значили совсем другое

В «Повести временных лет» жители осажденного русского города ропщут, приговаривая:

Не, горожане вовсе не сели на жесткую диету и не объявили добровольной голодовки, желая уйти из жизни. На самом деле, слово «хотеть» в древнерусском языке - показатель будущего времени. Как сейчас глагол «быть». То есть, люди в осаде говорили:

Бумажник

Если русич говорил, что «возлег на бумажник» это вовсе не значило, что у него денег так много, что аж в кровать их запихать можно и сверху сесть.

Не, слово «бумажник» в древнерусском языке означало «матрас, соломенный или бумажный тюфяк».

Самолет и поезд

Невероятно, но казалось бы, два таких современных слова были нашим предкам отлично знакомы. Правда, не в тех значениях, что ныне нам.

Так, «поездом» на Руси именовали не железную махину, катящуюся по рельсам. А просто вереницу телег или саней.